Власти Чечни создадут в республике международный майнинговый пул

В феврале Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о планах внедрения технологии распределенного реестра в деятельность Росреестра Чечни. В конце июля стороны запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Мэр Грозного Ибрагим Закриев отмечал, что системы на блокчейне позволят сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. ВЭБ уточнял, что тестирование систем продлится около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность.