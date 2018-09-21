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21:41 (мск), источник: Ведомости

Власти Чечни создадут в республике международный майнинговый пул

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились создать в Чечне Евразийский майнинговый пул.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом РБК сообщил представитель ассоциации. Планы подтвердил изданию пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

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Проект объединит вычислительные мощности резидентов стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности России, Армении, Белоруси, Казахстана и Киргизии. Майнинговый пул станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня», направленной на развитие экономики региона с использованием технологий блокчейна.

Власти республики планируют создать пул на базе регулятивной «песочницы» Центробанка. Концепцию проекта экономический блок правительства республики рассмотрел в конце августа. Чеченские власти рассчитывают, что запуск майнинговой площадки позволит увеличить ежегодные налоговые доходы республики.

В феврале Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о планах внедрения технологии распределенного реестра в деятельность Росреестра Чечни. В конце июля стороны запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Мэр Грозного Ибрагим Закриев отмечал, что системы на блокчейне позволят сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. ВЭБ уточнял, что тестирование систем продлится около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность.

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