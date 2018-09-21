Власти Чечни создадут в республике международный майнинговый пул
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились создать в Чечне Евразийский майнинговый пул.
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились создать в Чечне Евразийский майнинговый пул.
Об этом РБК сообщил представитель ассоциации. Планы подтвердил изданию
Проект объединит вычислительные мощности резидентов
Власти республики планируют создать пул на базе регулятивной «песочницы» Центробанка. Концепцию проекта экономический блок правительства республики рассмотрел в конце августа. Чеченские власти рассчитывают, что запуск майнинговой площадки позволит увеличить ежегодные налоговые доходы республики.
В феврале Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о планах внедрения технологии распределенного реестра в деятельность Росреестра Чечни. В конце июля стороны запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Мэр Грозного Ибрагим Закриев отмечал, что системы на блокчейне позволят сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. ВЭБ уточнял, что тестирование систем продлится около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность.