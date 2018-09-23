«Энергия» готова предложить туристам услугу облета Луны, сообщил источник

Источник: РИА Новости

По его словам, в «Энергии» уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле «Союз», включая оказание услуг туристам. «Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 150 до 180 миллионов долларов США», — рассказал собеседник.

Он напомнил, что изначально именно «Энергия» и американский оператор космического туризма компания Space Adventures вышли на коммерческий рынок с предложением туристического облета Луны.

Стоимость одного из двух мест (третье предполагалось для командира корабля — профессионального космонавта) составляла 150 миллионов долларов. В последующем из-за отсутствия спроса цена билета упала до 120 миллионов долларов.

Собеседник пояснил, что выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Если первые контракты по полетам американских астронавтов на МКС начинались с 20 миллионов долларов, то закончились на отметке около 82 миллионов за место. Аналогичная ситуация сложилась с космическими туристами. Первый турист Деннис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшая британская певица Сара Брайтман должна была отдать за путевку в космос 52 миллионов долларов.

Предполагается, что для запуска будет использоваться ракета «Союз-2», которая выведет с космодрома «Байконур» на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС». А запущенная с космодрома «Восточный» ракета «Ангара» запустит разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они состыкуются на орбите и продолжат полет к Луне.

Срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности.

В 2017 году тогдашний глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021—2022 годах.

При этом на модернизацию «Союза» под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях «Союз», пока завершается разработка «Федерации».