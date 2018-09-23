Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Нальчике начались массовые волнения: стянуты силовики
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Раскрыт заговор Киева с Западом по MH17
Свободе Израиля придет конец: месть РФ за крушение Ил-20
Тутберидзе жестко ответила Медведевой, раскрыв секрет о ее медали
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
Данные о жертвах уточняются: в РФ сообщили об ударе США по Сирии
В Китае восторг от "золотого удара" РФ по доллару
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного»
Дапкунайте и Деревянко снялись в постельной сцене
Скончался народный артист РФ Асафов - СМИ
С больной Началовой сняли волосы и сожгли - СМИ
В США не могут понять, почему РФ возвращает советские пушки
Россиянин создал дело, выручив 839 млн руб. за год
Андрейченко переспала с женихом собственной дочери
Был сигнал: возможно это пропавшая в 2017 подлодка
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Прописка мигрантов обошлась в 400 тысяч рублей
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
12:51 (мск), источник: Ведомости

Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

Американские санкции вынуждают российских предпринимателей поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Поспешный вывод средств начался после того, как компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга потеряли миллиарды за считанные часы из-за «жесточайших санкций», сообщает агентство.

Наверх

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», «Группа ГАЗ».

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно.

Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.

Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.

 Александр Поветкин проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира по боксу
Редкие кадры со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Россия объяснила обвинения в адрес Израиля из-за сбитого Ил-20
Дочь миллионера съела сэндвич и умерла в самолете
Огромный рак научился забираться на пальмы (фото)
В России появился еще один город-миллионник
Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою за три титула
Кошелек на замке: как защитить свою банковскую карту от воров
Нурмагомедов не понял английский Макгрегора
Спорт
Все, что нужно знать о дерби ЦСКА — «Спартак» Полный солд-аут и спартаковцы без капитана
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone XS Max: за что просят сто тысяч рублей? Революции не произошло, но никто ее нам не обещал.
Авто
В России ликвидирована организация «СтопХам» Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», в ближайшее время его исключат из Единого государственного реестра юридических лиц
Кино
Прилучный с женой, Безрукова и Нагиев на премьере «Непрощенного» Дмитрий Нагиев вместе с коллегами представил картину первым зрителям, среди которых были главные звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Горячие темы на «Детях»
Марьяна Шиц В продолжение моей темы о недовольстве воспитателя 260
Василиска Финансовая безопасность в браке 220
Лили Брик Пригласили мужа в гости без меня 200
Лошадка Ведомый или ведущий. Можно ли научить ребенка быть лидером! 150
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь