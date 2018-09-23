Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», «Группа ГАЗ».

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.

Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно.

Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.