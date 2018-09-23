Bloomberg сообщил о возврате бизнесменами активов в Россию

В начале апреля Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В частности, в список попали UC Rusal, En+, «Ренова», «Группа ГАЗ».
«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», — сказал Bloomberg стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов.
Как отмечает агентство, оценить масштабы возврата средств в Россию пока сложно.
Факт возвращения капиталов, по мнению Bloomberg, подтверждает то, что Сбербанк недавно сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на $98 млрд.
Кроме того, новые санкции привели к тому, что российские предприниматели начинают отказываться от расчетов в долларах и пытаются перейти на другие валюты в торговле с иностранными партнерами, пишет агентство. Таким образом, администрация президента Дональда Трампа «помогает Владимиру Путину достичь цели, которой ему не удавалось добиться в течение почти 20 лет», — заставить миллиардеров перевести свои активы в Россию, отмечает Bloomberg.