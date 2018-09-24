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08:28 (мск), источник: Ведомости

«Лукойл» стал вторым в рейтинге крупнейших энергетических компаний мира

«Газпром» утратил лидерство и опустился на 17-е место.

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Источник: Reuters

«Лукойл» занял второе место в топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts. Компания поднялась на четыре строчки и теперь уступает только ExxonMobil. Американская компания сместила с первого места «Газпром», который опустился на 17-е место.

ExxonMobil была лидером рейтинга в течение 12 лет до прошлого года. Теперь «большая нефть» возвращается и происходит это на фоне восстановления цен на нефть и надежд на рост экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), пишут эксперты Platts.

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На третьем месте американская Phillips 66, на четвертом — немецкая E.On, пятерку лидеров замыкает China Shenhua Energy Co Ltd.

Среди российских нефтегазовых компании улучшили позиции «Сургутнефтегаз» (поднялся с 165-го на 35-е место), «Башнефть» (с 75-го на 72-е). «Транснефть» опустилась с 14-го на 30-е, «Роснефть» занимает теперь 36-е место (годом ранее была на 22-м), «Татнефть» — 54-е (была на 46-м). Опустился и «Новатэк» — с 44-го на 60-е место.

В рейтинг также вошли «Россети» (остались на 56-м месте), «Интер РАО (опустилась с 68-го 87-е место).

При составлении рейтинга Platts сравнивает стоимость активов, выручку, прибыль и возврат на инвестированный капитал.

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