ОПЕК+ отказалась увеличивать уровень добычи нефти, как того требовали США

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ отказался увеличивать уровень нефтедобычи. Вопреки неоднократным требованиям президента США Дональда Трампа об увеличении объемов и снижении цен, комитет организаций
Как заявил российский министр энергетики Александр Новак, на целевой уровень участницы соглашения выйдут в ближайшие месяцы — в
Итоги заседания комментирует член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК
Если говорить с главной, стратегической точки зрения, главной задачей США является энергетическая безопасность. С этой точки зрения, цены должны быть такими, какими они являются сейчас. Потому что в этом случае в США возрождается добыча сланцевой нефти, растет, и это приводит к энергетической независимости США. Трамп это не учитывает в своих заявлениях, он вообще мало что учитывает.
Отдельный вопрос, как отметил Танкаев, — нефтедобыча Ирана в условиях санкций США. Они начинают работать с 4 ноября. Сейчас нефтяной экспорт Ирана — 1,9 млн баррелей в сутки. И он, по мнению эксперта, никак не упадет до нуля, как это декларируют Штаты. Объем экспорта может снизиться до 1,3 баррелей,
Кроме того, есть двустороннее соглашение России и Ирана о поставках российской нефти в Северный Иран и о поставках на мировой рынок иранской нефти под российским флагом. Это соглашение обеспечивает поставку 0,5 млн баррелей иранской нефти в сутки. В любом случае, возможный дефицит на рынке
«Ирану предстоят сложные времена, придется перенаправлять экспортные потоки нефти и смотреть, какие страны будут реагировать на давление Вашингтона. Например, если берем Индию, частные игроки вроде как не отказываются от иранской нефти, а государственные компании присматриваются к санкциям. Давление идет на Японию. Понятно, что в этом случае у Ирана будет возможность в большей степени поставлять сырье в Китай. И еще момент, что технологические ограничения тоже будут влиять на потенциал страны.
Здесь есть проблемы, отсюда и ценник около 80 долларов цена сейчас бочки brent. Дефицитные настроения устремляют спекулянтов уже к новым рубежам. Не исключаю, что мы увидим до конца года, возможно, и 90 долларов за баррель".
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.