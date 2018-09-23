ОПЕК+ отказалась увеличивать уровень добычи нефти, как того требовали США

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ отказался увеличивать уровень нефтедобычи. Вопреки неоднократным требованиям президента США Дональда Трампа об увеличении объемов и снижении цен, комитет организаций стран-экспортеров рекомендовал соблюдать июньское решение и выйти на стопроцентное исполнение сделки, то есть на сокращение добычи на 1,8 млн баррелей.

Как заявил российский министр энергетики Александр Новак, на целевой уровень участницы соглашения выйдут в ближайшие месяцы — в сентябре-октябре. Более того, в ОПЕК+ заявили, что в декабре могут рассмотреть продление ограничений по добыче на 2019 год, поскольку не исключают переизбыток предложения из-за роста сланцевой добычи в США.

Итоги заседания комментирует член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, Рустам Танкаев: «С чего бы это, интересно, ОПЕК+ повышать объемы добычи, когда все вроде бы идет разумно. Цены на нефть держатся в диапазоне, который члены соглашения считают оптимальными — от 70 до 80 долларов за баррель. Тут наши интересы с соглашением ОПЕК+ абсолютно совпадают. У России есть особое мнение, довольно много членов ОПЕК поддержали бы это мнение — квоты надо фиксировать не на добычу, а на экспорт. Потребление внутри стран ОПЕК очень сильно меняется в зависимости от экономической ситуации и от того, какие там вводятся санкции. Это интересы и таких стран, как Иран. Ну и последняя тема — это господин Трамп. Заявление абсолютно нелепое».

Если говорить с главной, стратегической точки зрения, главной задачей США является энергетическая безопасность. С этой точки зрения, цены должны быть такими, какими они являются сейчас. Потому что в этом случае в США возрождается добыча сланцевой нефти, растет, и это приводит к энергетической независимости США. Трамп это не учитывает в своих заявлениях, он вообще мало что учитывает. Рустам Танкаев гендиректор компании «Инфотэк-терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

Отдельный вопрос, как отметил Танкаев, — нефтедобыча Ирана в условиях санкций США. Они начинают работать с 4 ноября. Сейчас нефтяной экспорт Ирана — 1,9 млн баррелей в сутки. И он, по мнению эксперта, никак не упадет до нуля, как это декларируют Штаты. Объем экспорта может снизиться до 1,3 баррелей, во-первых, потому что санкционную политику игнорирует Китай. Не исключено, что к нему присоединятся другие страны.

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Кроме того, есть двустороннее соглашение России и Ирана о поставках российской нефти в Северный Иран и о поставках на мировой рынок иранской нефти под российским флагом. Это соглашение обеспечивает поставку 0,5 млн баррелей иранской нефти в сутки. В любом случае, возможный дефицит на рынке из-за снижающейся доли Ирана будут восполнять, по ситуации, Россия и Саудовская Аравия, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Ирану предстоят сложные времена, придется перенаправлять экспортные потоки нефти и смотреть, какие страны будут реагировать на давление Вашингтона. Например, если берем Индию, частные игроки вроде как не отказываются от иранской нефти, а государственные компании присматриваются к санкциям. Давление идет на Японию. Понятно, что в этом случае у Ирана будет возможность в большей степени поставлять сырье в Китай. И еще момент, что технологические ограничения тоже будут влиять на потенциал страны.

Поэтому сейчас все и смотрят, как быть, если у Ирана постепенно будет замедляться экспорт нефти. И понятно, что ключевые игроки, которые будут замещать его долю, кроме как России и Саудовской Аравии, здесь никого и нет по большому счету. Там не только Иран надо замещать, там надо замещать и Венесуэлу, и Ливию.

Здесь есть проблемы, отсюда и ценник около 80 долларов цена сейчас бочки brent. Дефицитные настроения устремляют спекулянтов уже к новым рубежам. Не исключаю, что мы увидим до конца года, возможно, и 90 долларов за баррель".