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03:15 (мск), источник: Интерфакс

Замминистра финансов РФ заявил о желании бизнеса России и Германии сотрудничать вопреки санкциям

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Бизнес-элиты России и Германии хотят сотрудничать вопреки антироссийским санкциям Европейского союза (ЕС), а внешняя политика не должна противоречить экономическим интересам обеих стран, заявил заместитель министра финансов РФ, председатель правления Совета российской экономики в ФРГ Алексей Лавров.

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Источник: РИА "Новости"

«Собравшись здесь (на российско-германском экономическом конгрессе в Берлине — ИФ), бизнес-элиты Германии и России посылают четкий сигнал своим правительствам — мы хотим дружить. Внешнеполитические моменты не должны противоречить существующим экономическим интересам», — сообщил Лавров в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Известия».

Он также отметил, что «нынешний форум стал самым крупным за последние четыре года».

Отвечая на вопрос издания, отразились ли санкции Евросоюза на составе участников конгресса с немецкой стороны, замминистра финансов РФ уточнил, что «у немцев были опасения, связанные с санкциями, бизнесу требовалось время, чтобы разобраться в ситуации».

«Поэтому да, из-за антироссийских мер ЕС количество участников (конгресса — ИФ) уменьшилось. Встреча прошлого года привлекла меньше представителей реального бизнеса. Участвовали в основном консалтинговые компании, адвокаты, что несколько размывало ощущение полноценного диалога наших стран», — сказал А. Лавров.

Но состав участников нынешнего года кардинально отличается от предыдущих — приехал реальный российский бизнес. А для немецкой стороны очень важно знать, кто к ним приехал, им нужен предметный диалог.
Алексей Лавров
председатель правления Совета российской экономики в ФРГ
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