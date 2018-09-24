Замминистра финансов РФ заявил о желании бизнеса России и Германии сотрудничать вопреки санкциям
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU —
«Собравшись здесь (на
Отвечая на вопрос издания, отразились ли санкции Евросоюза на составе участников конгресса с немецкой стороны, замминистра финансов РФ уточнил, что «у немцев были опасения, связанные с санкциями, бизнесу требовалось время, чтобы разобраться в ситуации».
«Поэтому да,
Но состав участников нынешнего года кардинально отличается от предыдущих — приехал реальный российский бизнес. А для немецкой стороны очень важно знать, кто к ним приехал, им нужен предметный диалог.