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07:15 (мск), источник: ТАСС

WSJ: рекордные объемы экспорта пшеницы из России угрожают благосостоянию фермеров США

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/ — По данным издания, российское сельское хозяйство процветает: РФ экспортировала более 40 млн т пшеницы за минувший сельскохозяйственный год, то есть примерно в два раза больше, чем годом ранее.

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Источник: AP 2018

Рекордные объемы урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию фермеров США, которые все реже выдерживают конкуренцию на этом рынке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, в то время, как цены на зерно на мировых рынках падают уже который год, российское сельское хозяйство процветает. По данным издания, РФ экспортировала более 40 млн т пшеницы за минувший сельскохозяйственный год (завершился 30 июня), то есть примерно в два раза больше, чем годом ранее. Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века, пишет газета. В 2016 году Россия заняла первое место по объемам экспорта пшеницы, оттеснив США, а в 2018 году также повторила рекорд, сообщает издание.

Возросшая конкуренция со стороны России на этом рынке угрожает благосостоянию американских фермеров, отмечает The Wall Street Journal.

Как добавляет издание, это происходит в то время, когда все больше сельхозпредприятий в США закрывается со скоростью, не наблюдавшейся с 1980-х годов.

Кроме того, торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более привлекательной в случае, если крупнейшие импортеры введут ответные пошлины на американское зерно, отмечает издание. КНР уже ввела тарифы в размере 25% на пшеницу из США, однако пока Москва не смогла извлечь из этого выгоду из-за китайских ограничений на импорт, в том числе из РФ, пишет газета со ссылкой на экспертов.

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Как подчеркивает издание, еще одним преимуществом российского зерна является его цена, что связано со снижением курса рубля по отношению к доллару. «Качество [зерна из РФ] стало лучше, и оно дешевле», — приводит газета слова Свитана Стилла, директора фирмы Solaris Commodities, которая, в частности, торгует российским зерном.

Как сообщалось ранее, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн т. Урожай в 2018 году, по прогнозу Минсельхоза РФ, ожидается в объеме 105 млн т. В сентябре Минсельхоз, ранее озвучивавший ожидания по экспорту зерна в 2018—2019 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2018 года) в размере 44−45 млн т, понизил прогнозный показатель до 35−37 млн т.

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