WSJ: рекордные объемы экспорта пшеницы из России угрожают благосостоянию фермеров США

Рекордные объемы урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию фермеров США, которые все реже выдерживают конкуренцию на этом рынке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, в то время, как цены на зерно на мировых рынках падают уже который год, российское сельское хозяйство процветает. По данным издания, РФ экспортировала более 40 млн т пшеницы за минувший сельскохозяйственный год (завершился 30 июня), то есть примерно в два раза больше, чем годом ранее. Такой показатель является крупнейшим для любой страны за последнюю четверть века, пишет газета. В 2016 году Россия заняла первое место по объемам экспорта пшеницы, оттеснив США, а в 2018 году также повторила рекорд, сообщает издание.
Возросшая конкуренция со стороны России на этом рынке угрожает благосостоянию американских фермеров, отмечает The Wall Street Journal.
Кроме того, торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более привлекательной в случае, если крупнейшие импортеры введут ответные пошлины на американское зерно, отмечает издание. КНР уже ввела тарифы в размере 25% на пшеницу из США, однако пока Москва не смогла извлечь из этого выгоду
Как подчеркивает издание, еще одним преимуществом российского зерна является его цена, что связано со снижением курса рубля по отношению к доллару. «Качество [зерна из РФ] стало лучше, и оно дешевле», — приводит газета слова Свитана Стилла, директора фирмы Solaris Commodities, которая, в частности, торгует российским зерном.
Как сообщалось ранее, в 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна в размере 135,4 млн т. Урожай в 2018 году, по прогнозу Минсельхоза РФ, ожидается в объеме 105 млн т. В сентябре Минсельхоз, ранее озвучивавший ожидания по экспорту зерна в 2018—2019 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2018 года) в размере 44−45 млн т, понизил прогнозный показатель до 35−37 млн т.