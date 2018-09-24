Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится, сообщила Голикова

Источник: РИА Новости

«Показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте 2018 года. Сегодня эти достижения серьезно увеличили реальную заработную плату. По последним данным, рост реальной заработной платы за семь месяцев 2018 года составляет 8,8%», — сказал Голикова, отметив, что это достаточно высокие показатели.

«Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект “базы”. То есть к существующей, уже повышенной, базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным. В реальном выражении в прогнозе 1,4%», — добавила она.