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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Рост реальных зарплат россиян в 2019 году замедлится, сообщила Голикова

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Правительство РФ ожидает замедления роста реальной заработной платы россиян в 2019 году до 1,4% из-за эффекта высокой «базы», то есть вследствие ее бурного роста в 2018 году, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

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Источник: РИА Новости

«Показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте 2018 года. Сегодня эти достижения серьезно увеличили реальную заработную плату. По последним данным, рост реальной заработной платы за семь месяцев 2018 года составляет 8,8%», — сказал Голикова, отметив, что это достаточно высокие показатели.

«Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект “базы”. То есть к существующей, уже повышенной, базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным. В реальном выражении в прогнозе 1,4%», — добавила она.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в РФ в 2018 году составит 6,9%, в 2019 году — 1,4%, в 2020 году ускорится до 1,9%, в 2021 году — до 2,5%.

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