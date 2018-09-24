Серп и колос. Русская пшеница угрожает американским фермерам

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Несмотря на антироссийские санкции и резкий спад цен на зерно на мировых рынках, урожаи пшеницы в России ставят все новые рекорды, и ее экспорт серьезно угрожает благосостоянию американских фермеров, сообщила 23 сентября газета The Wall Street Journal.

Цены на зерно на мировых рынках падают уже не первый год, но российское сельское хозяйство процветает, отмечает издание. В 2016 году Россия уже стала мировым лидером по экспорту пшеницы, оттеснив США. Год спустя лидерство было утрачено. Но в 2018 сельскохозяйственном году, завершившемся 30 июня, Россия поставила на экспорт более 40 млн т пшеницы, что стало рекордным показателем для мирового рынка за последнюю четверть века.

Возросшая конкуренция со стороны России серьезно угрожает благосостоянию американских фермеров, отмечает издание. По данным The Wall Street Journal, бум российского сельского хозяйства происходит в то время, когда все больше сельхозпредприятий в США закрываются со скоростью, не наблюдавшейся с 1980-х годов. Этому способствует глобальное перепроизводство зерна и как следствие снижение мировых цен.

Именно цена является одним из преимуществ экспортируемого зерна из России, где произошло резкое снижение курса рубля по отношению к доллару. Как пояснил изданию Свитан Стилл, директор фирмы Solaris Commodities, которая торгует российским зерном, качество зерна из России стало лучше, и оно дешевле.

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Кроме того, подчеркивает американская газета, торговые споры США с Китаем и другими странами могут сделать цены на российскую пшеницу еще более привлекательными. Пошлины в размере 25% на пшеницу уже ввел Китай, но Москва пока не смогла извлечь из этого выгоду, отмечает издание.

В прошлом сельскохозяйственном году, который завершился 30 июня 2017 года, Россия экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, в том числе 27,1 млн т пшеницы, уступив по этому показателю только США (28,1 млн т). За год до этого — в 2015—2016 сельскохозяйственном году Россия экспортировала 24,6 млн т пшеницы, впервые став мировым лидером по этому показателю.

В сентябре 2017 года министерство сельского хозяйства США предупредило, что Россия по итогам 2017 года поставит на экспорт рекордные 31,5 млн т пшеницы.

«Силы России на экспортном рынке в последние пять лет растут. Благодаря рекордному урожаю огромными мощностям по хранению и переноски Россия, как ожидается, станет ведущим в мире поставщиком пшеницы, установив новый рекорд по экспорту», — говорилось в докладе ведомства.

Так и оказалось: в 2017 году Россия собрала рекордные 135,4 млн т зерна. Экспорт в 2017—2018 сельскохозяйственном году, по данным Минсельхоза, составил 52,4 млн т, что на 49% выше показателя предыдущего сезона.

Урожай зерна в 2018 году ожидается в объеме 105 млн т. По последнему прогнозу Минсельхоза России, в 2018—2019 сельхоз году (начался 1 июля 2018 года) экспорт зерна составит 35−37 млн т, в том числе пшеницы — 30 млн т.

По оценке министерства сельского хозяйства США, производство пшеницы в России в 2018—2019 сельскохозяйственном году составит 71 млн т, из которых 35 млн т пойдет на экспорт. В прогнозе ведомства отмечается, что Россия может сохранить лидирующие позиции в мировом экспорте пшеницы. Так как в США ожидают урожай пшеницы на уровне 51,1 млн т, из которых 29 млн т будет экспортировано. Производство пшеницы в странах ЕС в 2018—2019 сельскохозяйственном году составит 137,5 млн т, а экспорт составит 23 млн т.

Пшеница и санкции

В августе 2014 года правительство России во исполнение указа президента страны Владимира Путина и в ответ на антироссийские санкции ввело запрет на ввоз продуктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее продовольственное эмбарго было распространено на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Москва неоднократно заявляла, что продэмбарго стимулирует развитие российского сельского хозяйства. В ноябре 2016 года президент Владимир Путин пообещал «тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций, комментируя просьбу одного из российских предпринимателей «ни в коем случае не отменять» продуктовое эмбарго, которое благотворно для российских производителей.

В июне 2017 года президент Путин признал, что антироссийские санкции нанесли определенный ущерб экономике России, но отметил, что страна привыкла жить в условиях ограничений. Особенно он отметил рост производства в сельском хозяйстве — на 3%. Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Собственное производство фактически полностью покрывает потребности страны по мясу свинины и по мясу птицы, и уже ищет рынки сбыта за рубежом (в том числе в Китай), сообщил глава государства.

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Несмотря на общий спад экономики в течение нескольких лет, сельхозпроизводство выросло в 2015 году на 2,6%, а в 2016 году — на 4,8%, в 2017 году — на 3%. Всего за несколько лет господдержка, контрсанкции и девальвация рубля превратили сельское хозяйство в один из самых прибыльных бизнесов в России. «Заниматься сельским хозяйством стало выгодно и интересно», — заявил в интервью Forbes в апреле 2017 года глава Минсельхоза Александр Ткачев. По его словам, если в 2011 году рентабельность сельхозпроизводителей с учетом субсидий была ниже 12%, то в 2016 году приблизилась к 20%. «Зерно по рентабельности не уступает нефти. А когда баррель стоил $30−40, рентабельность была и выше», — подчеркнул тогда Ткачев.