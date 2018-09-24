Эксперт раскритиковал идею повышения возраста покупателей алкоголя

Источник: Reuters

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Одной из них, по ее словам, может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.

В свою очередь Дробиз считает, что подобная мера не даст позитивного эффекта. «Это ничего не даст. Есть мировой опыт, который доказывает, что никакого позитива эта мера не приносит. В Соединенных Штатах лицам до 21 года запрещена продажа алкоголя, при этом официально максимальный пик потребления алкоголя — у детей, с 17 лет до 21 года», — отметил он.

«Потом — резкое снижение, потому что запретный плод перестает быть запретным», — добавил эксперт. По его словам, более действенной мерой могло бы стать введение прямого запрета на потребление детьми алкоголя, а также административную ответственность за распитие алкоголя.