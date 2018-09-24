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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт раскритиковал идею повышения возраста покупателей алкоголя

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Повышение до 20 лет возраста, с которого в России можно покупать алкоголь, не даст позитивного эффекта с точки зрения борьбы с потреблением алкоголя в подростковом возрасте; более эффективной мерой мог бы стать прямой запрет на употребление детьми алкоголя, прокомментировал РИА Новости глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

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Источник: Reuters

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова сообщила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Одной из них, по ее словам, может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции.

В свою очередь Дробиз считает, что подобная мера не даст позитивного эффекта. «Это ничего не даст. Есть мировой опыт, который доказывает, что никакого позитива эта мера не приносит. В Соединенных Штатах лицам до 21 года запрещена продажа алкоголя, при этом официально максимальный пик потребления алкоголя — у детей, с 17 лет до 21 года», — отметил он.

«Потом — резкое снижение, потому что запретный плод перестает быть запретным», — добавил эксперт. По его словам, более действенной мерой могло бы стать введение прямого запрета на потребление детьми алкоголя, а также административную ответственность за распитие алкоголя.

«Почему у нас такой закон не принять? Запретить детям потребление алкоголя и табака, а с 12 лет ввести для этого административное наказание в виде общественных работ. Пусть ребенок работает во дворе, в школе уборку делает, но дети тогда будут осознавать ответственность. Сегодня штрафуют родителей, но ребенок-то не отвечает», — пояснил Дробиз.

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