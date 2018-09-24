Нефтетрейдеры прогнозируют рост цены на нефть до $100 за баррель

Источник: AP 2018

О росте цен предупредил, в частности, соучредитель Mercuria Energy Group Ltd Дэниел Джегги на конференции APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сингапуре. По его мнению, нефть может подорожать до $100 за баррель уже в четвертом квартале 2018 года. «Рынок не сможет компенсировать потенциальное исчезновение 2 млн баррелей нефти в день в четвертом квартале. На мой взгляд, это делает возможным всплеск цен на нефть до $100 за баррель», — сказал господин Джегги.

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Соруководитель Trafigura Group Бен Локок заявил, что нефть достигнет $90 за баррель к Рождеству, а в начале 2019 года превысит $100 за баррель. Как считает специалист, вместе с сокращением поставок иранской нефти снижается и поставляемый объем нефти из Венесуэлы. «Сланцевые нефтедобытчики также испытывают трудности из-за ограничения пропускной способности трубопроводов и проблем с рабочей силой», — сказал господин Локок на конференции.

Согласно сценарию Bank of America, цена на нефть в 2018 году составит около $80 за баррель. Citigroup Inc. считает, что нефть вырастет до $80 в четвертом квартале 2018, однако впоследствии может подорожать еще сильнее. Глава BP Plc в Азии Джанет Конг уверен, что цена на нефть вряд ли продержится на уровне $100 в долгосрочной перспективе, поскольку росту спроса на нефть угрожает торговая война Китая и США.

Ранее сегодня, 24 сентября, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $80,56 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Напомним, участники соглашения ОПЕК+ по итогам саммита в Алжире, завершившегося 23 сентября, не стали повышать объем нефтедобычи. Лидеры соглашения — Саудовская Аравия и Россия — пока взяли паузу, чтобы увидеть, насколько велико будет реальное сокращение добычи в Иране.