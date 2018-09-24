СМИ: модный дом Versace могут продать за $2 млрд

По ее данным, речь идет о сделке, сумма которой может составить $2 млрд. Газета утверждает, что среди потенциальных покупателей американская компания Michael Kors, которая год назад купила британского производителя обуви Jimmy Choo за 896 млн фунтов (около $1,2 млрд). При этом, по данным издания, владельцем может стать и фирма Tiffany.