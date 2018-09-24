Нефть продолжила дорожать вечером в понедельник
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+.
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК подорожали на $1,82 (2,31%) и торгуются на уровне $80,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах
Ряд аналитиков полагают, что ОПЕК и другие крупные
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид
Нефтетрейдеры Mercuria и Trafigura считают, что нефть в ближайшие месяцы может подорожать до $100 за баррель впервые с лета 2014 года.