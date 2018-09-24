Нефть продолжила дорожать вечером в понедельник

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК подорожали на $1,82 (2,31%) и торгуются на уровне $80,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличились на $1,37 (1,94%) — до $72,15 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года — $80,94 за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года $80,50 за баррель, зафиксированный в мае.

Ряд аналитиков полагают, что ОПЕК и другие крупные страны-производители нацелены на наращивание добычи нефти для компенсации сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, сообщает Dow Jones. В то же время другие эксперты считают, что подорожание нефти делает котировки более уязвимыми к быстрым откатам, учитывая опасения относительно темпов роста мировой экономики и желания ОПЕК сохранить цены ниже $80 за баррель.

Видео Рекордный рост цен на нефть всерьез взволновал Трампа

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.