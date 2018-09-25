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00:17 (мск), источник: Газета.Ру

Баррель за 100: что ждет нефтяной рынок

Когда нефтяные цены вернутся к рубежу в $100 за баррель.

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ЦБ: $ 66.1594   -0.09 € 77.6844   -0.39 ММВБ: $ 65.8250   -0.58 € 77.3250   -0.74
Источник: AP 2018

Нефть марки Brent уверенно перешагнула рубеж в $80 за баррель. Международные нефтетрейдеры пророчат дальнейший рост котировок на фоне антииранских санкций и нежелания ОПЕК+ наращивать добычу до окончания сделки. Эксперты предупреждают, что возможный дефицит черного золота может разогнать цены на североморскую «бочку» до трехзначных показателей.

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Баррель североморской марки Brent на торгах на Лондонской товарной бирже (LCE) 24 сентября поставил новый рекорд — в начале дня впервые с ноября 2014 года его стоимость превысила $80. А под вечер была взята следующая планка в $81.

Аналитики отмечают, что котировки на «черное золото» подтолкнули вверх воскресные новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Напомним, страны-участницы сделки по сокращению добычи приняли решение пока не менять ее параметры. Хотя баррель Brent, подогреваемый ожиданием санкций в отношении иранской нефти и снижением ее поставок, за последние несколько месяцев вырос более чем на 20%: именно эти настроения инвесторов разогнали цены с $65−67 до текущих значений.

Сейчас в ценах заложены ожидания снижения в объемах порядка 700−800 тыс. баррелей в сутки (б/с), оценивает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Однако реальный спад иранского экспорта может составить 1,3−1,9 млн б/с, и если инвесторы в ближайшие месяцы увидят предпосылки для данного объемного снижения поставок, нефтяные котировки могут временно попытаться зафиксироваться в диапазоне $85-$90.

Санкции США в отношении Ирана, главная цель которых полностью убрать с рынка нефть из Исламской республики, вступят в силу в начале ноября. Власти Соединенных Штатов с весны ведут работу с покупателями ближневосточной нефти, призывая их сменить поставщика, чтобы не попасть под действие вторичных санкций Вашингтона.

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Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в понедельник заявил, что США не удастся «исполнить мечту» и убрать иранскую нефть с мировых рынков.

«В среднесрочной перспективе это невозможно. Но у США есть план на краткосрочную перспективу с целью свести экспорт нефти из Ирана до нуля, хотя бы на месяц. Эта мечта никогда не сбудется», — приводит слова Зангане агентство ТАСС.

Очевидно, Зингане был вдохновлен итогами встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где было принято решение не повышать уровень добычи нефти. Более того, по итогам заседания комитет предупредил, что в 2019 году его участники могут вернуться к ранее вводимым ограничениям, так как ОПЕК ожидает в следующем году возможного повторения сценария 2014 года, когда излишки запасов привели к обвалу нефтяных котировок.

Из-за спада добычи в Венесуэле, Алжире и еще ряде стран договоренности о снижении добычи на 1,8 млн б/с стабильно перевыполнялись на десятки процентов, из-за чего в июне стороны сделки увеличили квоты на 1 млн б/с, чтобы довести уровень исполнения до 100%.

В июле этот показатель составлял 109%, в августе — 129%. Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что 100%-ного исполнения сделки страны могут достичь в сентябре-октябре.

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При этом текущую ситуацию на рынке министр оценил позитивно. «Рынок сейчас в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения, приемлемые цены», — сказал Новак.

Пока рост спроса на нефть покрывается ростом добычи сланцевой нефти в США, срочной необходимости повышать добычу сверх общей квоты ОПЕК+ нет, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Вместе с тем, Саудовская Аравия, Россия и другие участники соглашения подтвердили, что готовы будут увеличить добычу в случае необходимости — то есть фактически попытаются заместить ушедшие с рынка иранские и венесуэльские баррели.

Сейчас главный вопрос, который будет определять котировки на рынке нефти — будет ли у Саудовской Аравии, России и других стран физическая возможность нарастить добычу и компенсировать падение экспорта из Ирана и Венесуэлы.
Дмитрий Маринченко
директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch

А здесь не все гладко. Министр энергетики РФ Александр Новак хоть и сказал, что Россия может восстановить объемы добычи нефти и нарастить их, затруднился уточнить, насколько именно. Сказать конкретнее, насколько может вырасти добыча, пока нельзя. Это будет зависеть от ситуации на рынке и инвестпланов компаний, добавил он.

По данным источников The Wall Street Journal, Саудовская Аравия не в состоянии компенсировать дефицит нефти на мировом рынке: Saudi Aramco за последние два месяца увеличила добычу нефти на 400 тыс. б/с и сейчас производит 10,4 млн б/с. саудовские чиновники считают, что производить 11 млн б/с стране будет трудно, даже если такой уровень добычи будет поддерживаться всего несколько месяцев.

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Впрочем, официально представители страны эти данные опровергают. Так, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заверил, что у его страны есть технические возможности нарастить добычу на 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

«Плюс, есть страны, которых сейчас тут нет, но они продолжат наращивать добычу, что должно способствовать дальнейшей стабилизации рынка, особенно Америка», — напомнил он журналистам в Алжире.

США сейчас лидируют по уровню добычи сланцевой нефти, но себестоимость ее варьируется от 20 до 72 долларов за баррель, а средняя цена $53, отмечает Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Однако США ещё не вышли на тот объем добычи и импорта нефти, чтобы демпинговать нефтяной рынок, да и нефть, добываемая в США, не очень хорошего качества. И вопрос: захотят ли в Китае покупать нефть из США после повышения таможенных пошлин в отношении этой страны.

При этом самим Соединенный Штатам сейчас перед выборами в Конгресс нужен дешевый бензин, то есть дорогая нефть в краткосрочной перспективе вредит Белому дому.

Это подтвердил и недавний твит Дональда Трампа: «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!» — написал Трамп. Впрочем, ни картель, ни расширенный состав нефтедобытчиков в лице ОПЕК+ к призыву американского лидера не прислушались.

Мы смотрим не на Twitter (президента США Дональда Трампа), а на более важные вещи, такие как ценообразование и рынок.
Халед аль-Фалех
министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии

Нежелание ОПЕК+ повышать добычу сейчас демонстрирует факт того, что повышенная ценовая конъюнктура выгодна основным игрокам нефтяного рынка, констатирует Антон Покатович.

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На горизонте трёх месяцев, выпадение добычи Ирана может компенсироваться смягчением опасений вокруг ситуации в Ираке и Ливии, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Опасность повышения цен на нефть существует только по некоторым сортам, включая российские. Цены вполне могут вырасти до $100 в случае нежелания Саудовской Аравии наполнить рынок, добавляет он.

О том, что цена за баррель может достигнуть $100 со ссылкой на нефтетрейдеров сообщило 24 сентября агентство Bloomberg.

По оценкам экспертов, из-за ограничений американской стороны на рынок в четвертом квартале этого года будет поступать на 2 млн баррелей в день меньше, что может привести к росту цен в начале 2019 года.

Между тем, в ОПЕК+ поводов для паники не видят. Аль-Фалех и вовсе заявил, что «ждет излишков предложения в 2019 году, возможно, придется вернуться к сокращению».

В условиях такого разброса мнений волатильность на рынке неизбежна.

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Мы стоим на пороге некоторой значительной волатильности в четвертом квартале 2018 года, потому что в зависимости от серьезности и продолжительности санкций в отношении Ирана рынок просто не имеет адекватного ответа на предложение 2 млн б/с, предупреждают аналитики.

Цены на нефть могут возрасти до $90 за баррель к ноябрю и до $100 — к Новому году, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Незапланированные срывы из Венесуэлы в Ливию и Нигерию еще более усугубили ситуацию на рынке, поскольку глобальный спрос впервые достиг 100 млн б/с.

ОПЕК и другие производители нефти рассматривают возможность увеличения объема производства на 500 тыс. б/с для противодействия падению поставок из Ирана. Но на первых порах с этим будет сложно справиться, если произойдет такой сценарий, при котором полностью будет прекращен импорт иранской нефти, предупреждает эксперт.

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Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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