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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Нефть подорожала до максимума с ноября 2014 года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости — Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: РИА Новости

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent впервые за почти четыре года превысила отметку в 81 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ноябрьский фьючерс на бирже в Лондоне подорожал в понедельник на 3,4%, до 81,43 доллара за баррель. Последний раз цена североморской смеси была выше 81 доллара 12 ноября 2014 года.

Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов выросла на 1,14%, до 71,89 доллара за баррель.

Цены на нефть ускорили темпы роста на фоне итогов заседания в Алжире министерского комитета ОПЕК+, отказавшегося пойти навстречу президенту США Дональду Трампу в вопросе увеличения добычи нефти ради снижения цен на нее.

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Двадцатого сентября Трамп заявил, что «монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены». Ранее глава Белого дома уже обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК «манипулирует» рынком нефти и должна это прекратить.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Источник:©РИА "Новости"
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