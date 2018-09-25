Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь

Источник: AP 2018

Так, рост может составить 5−10 в процентов в бюджетном сегменте и 10−20 процентов в премиальном. Главные факторы, влияющие на подорожание, — ослабление рубля и грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Отмечается, что цены на одежду и обувь обычно растут с определенной отсрочкой, так как это не товары первой необходимости. В случае увеличения расходов на базовые продукты люди начинают экономить на гардеробе, поэтому бренды откладывают повышение цен на одежду.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», — говорит президент BAON Илья Ярошенко.

Тем не менее, по его словам, запас прочности у компаний небезграничен, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта.