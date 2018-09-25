Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-5 самых популярных в России пород собак
80-летний Збруев отказался навещать ослепшую супругу
В Москву съедутся талантливые дети со всего мира
России предрекли дачный провал
Поворот, случившийся в жизни экс-жены Аршавина после развода
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
В Москву съедутся талантливые дети со всего мира
Младшая дочь певицы Славы решила заниматься восточными единоборствами
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
"Я не чувствую радости": 44-летняя Порошина о беременности
Беременная двойней Маркл показала огромный живот
Реакция Порошенко на проход кораблей Украины под Крымским мостом
3 города РФ попали в рейтинг самых опасных в мире
СМИ: Модели с тройной грудью вышли на подиум, удивив богему
Актриса Кленчина умерла по неизвестной причине
80-летний Збруев отказался навещать ослепшую супругу
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь

Россиян ожидает в 2019 году повышение цен на одежду и обувь на 5−20 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

Наверх
Источник: AP 2018

Так, рост может составить 5−10 в процентов в бюджетном сегменте и 10−20 процентов в премиальном. Главные факторы, влияющие на подорожание, — ослабление рубля и грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Отмечается, что цены на одежду и обувь обычно растут с определенной отсрочкой, так как это не товары первой необходимости. В случае увеличения расходов на базовые продукты люди начинают экономить на гардеробе, поэтому бренды откладывают повышение цен на одежду.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», — говорит президент BAON Илья Ярошенко.

Тем не менее, по его словам, запас прочности у компаний небезграничен, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта.

24 сентября российская валюта начала расти на фоне новостей о подорожании нефти — стоимость одного барреля превысила 80,56 доллара впервые с ноября 2014 года. Так, курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа. В то же время санкции США все еще продолжают давить на рубль.

Читайте также: Осень-2018. Что подорожает в ближайшие месяцы?

Давление на цены: что подорожает вслед за долларом
Во время загрузки произошла ошибка.
19 сентября© Ньюстюб
 В документах России по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки
Бледанс избила зрителя из-за сына с синдромом Дауна. Видео
Принят закон о трудоустройстве граждан предпенсионного возраста
ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
Берет свое: почему растет рубль и как долго это продлится
«Ведомости»: Кремль накажет ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Китай предложил России объединить усилия против санкций США
Спорт
Слезы зала, гнев Роналду: как Модрич стал лучшим игроком Лучшим игроком прошедшего сезона по версии ФИФА стал Лука Модрич, который прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду, длившуюся 11 лет
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале» В шоу «Модный приговор» появились новые защитники
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 4 351
Ваше Величество Gucci. RTW весна-лето 2019. 215
Катерина Дикий кот 202
Алёна Т. Если двое детей, то ты домашняя клуша без вариантов? 163
Леди
13 пар не черной обуви, которая подойдет к любой вещи Сегодня лучший день, чтобы выйти из своей зоны комфорта и попробовать что-то совершенно новое
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь