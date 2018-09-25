Fitch делится оптимизмом

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Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело свои прогнозы по росту экономики РФ, повысив оценку на 0,2 п. п., до 2% ВВП. Инфляцию по итогам 2018 года эксперты ожидают на уровне в 2,9%. Если бы не санкции, суверенный рейтинг страны был бы также пересмотрен с действующих BBB-, считают в агентстве. Тем временем в Минэкономики РФ отмечают замедление годового роста ВВП в августе до 1% с 1,8%, оценки ЦБ также скромнее — от 1,5% роста экономики в нынешнем году.

По словам ведущего суверенного аналитика Fitch Эрика Ариспе, агентство пересмотрело в сторону повышения прогнозы роста российской экономки — с августовской оценки в 1,8% до 2% в 2018 году. Рост замедлится в 2019-м — до 1,5%. В 2020-м же положение выровняется до 1,9%. По его словам, у РФ также «сильный кредитный рейтинг».

«Но что нас удерживает от повышения рейтинга России, хотя мы считаем российскую экономику достаточно сильной? Это санкции. Тот прогресс, которого смогла достичь Россия по другим направлениям, может быть разрушен», — цитирует «Прайм» аналитика по итогам его выступления на ежегодной конференции Fitch.

Напомним, в августе агентство сохранило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.

Тем временем, по данным Минэкономики, годовая динамика ВВП, напротив, тормозится. Как следует из сентябрьского доклада министерства, в августе годовой рост ВВП замедлился до 1% с 1,8% в июле, снизив накопленную динамику до 1,6% в январе—августе 2018 года. Со стороны производства причиной такого замедления стал спад выпуска в сельском хозяйстве на 10,8% в годовом выражении в августе, кроме того, снизился внутренний спрос. По данным ЦБ, рост ВВП страны в 2018 году составит 1,5−2%, в 2019 году — 1,2−1,7%, в 2020 году — 1,8−2,3%. Наиболее проблемным в части роста экономики ожидается 2019 год, но и он, согласно ожиданиям регулятора, будет лучше итогов года текущего.

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