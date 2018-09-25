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18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

«Аэрофлот» внес в черный список первых пассажиров

«Аэрофлот» открыл черный список пассажиров-авиадебоширов, которым в течение года будет запрещено летать рейсами авиакомпании, сообщает 25 сентября пресс-служба перевозчика.

Пока в базе всего три человека.

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Источник: РИА "Новости"

Закон, дающий авиакомпаниям право вносить дебоширов в черные списки и в течение года не продавать им билеты, вступил в силу 4 июня. Исключение возможно в случаях, когда пассажир из черного списка летит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пассажира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно добраться только на самолете. На момент принятия закона у «Аэрофлота» уже был перечень из 3,5 тыс. нарушителей.

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Как отмечает авиакомпания, два участника черного списка устроили дебош на рейсе Москва — Алматы, по ним принято решение об административном наказании. Пассажиры употребляли принесенные с собой алкогольные напитки, не реагировали на предупреждения экипажа и вели себя агрессивно, из-за чего пилот принял решение посадить самолет аэропорту Казани.

Еще один человек, включенный в список, летел рейсом Москва — Уфа. Согласно сообщению перевозчика, он «выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа». Против пассажира было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ), суд приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. руб.

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