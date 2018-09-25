«Аэрофлот» внес в черный список первых пассажиров

Источник: РИА "Новости"

Закон, дающий авиакомпаниям право вносить дебоширов в черные списки и в течение года не продавать им билеты, вступил в силу 4 июня. Исключение возможно в случаях, когда пассажир из черного списка летит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пассажира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно добраться только на самолете. На момент принятия закона у «Аэрофлота» уже был перечень из 3,5 тыс. нарушителей.

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Как отмечает авиакомпания, два участника черного списка устроили дебош на рейсе Москва — Алматы, по ним принято решение об административном наказании. Пассажиры употребляли принесенные с собой алкогольные напитки, не реагировали на предупреждения экипажа и вели себя агрессивно, из-за чего пилот принял решение посадить самолет аэропорту Казани.