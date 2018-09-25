Суд признал банк «Югра» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на 1 год, передает «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.
Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на 1 год, передает «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.
Ранее Центробанк увеличил оценку отрицательного капитала банка «Югра» до 143 млрд руб. Обязательства составили около 199,3 млрд руб., а активы — около 56,3 млрд руб. С момента отзыва лицензии у кредитной организации оценка «дыры» в банке увеличилась более чем в 70 раз.
Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков.