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21:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд признал банк «Югра» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство сроком на 1 год, передает «РИА Новости». Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

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Источник: Агентство «Москва»

Ранее Центробанк увеличил оценку отрицательного капитала банка «Югра» до 143 млрд руб. Обязательства составили около 199,3 млрд руб., а активы — около 56,3 млрд руб. С момента отзыва лицензии у кредитной организации оценка «дыры» в банке увеличилась более чем в 70 раз.

Лицензия у банка «Югра» была отозвана в июле 2017 года. Выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб., что стало крупнейшим страховым случаем в истории России. По объему активов «Югра» входил в топ-30 российских банков.

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28 июля 2017© Ньюстюб
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