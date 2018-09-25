Суд признал банк «Югра» банкротом

Ранее Центробанк увеличил оценку отрицательного капитала банка «Югра» до 143 млрд руб. Обязательства составили около 199,3 млрд руб., а активы — около 56,3 млрд руб. С момента отзыва лицензии у кредитной организации оценка «дыры» в банке увеличилась более чем в 70 раз.