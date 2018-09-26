Эксперты рассказали о росте четырех секторов экономики
Четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — в первые шесть месяцев 2018 года выросли более, чем на 2%.
Четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — в первые шесть месяцев 2018 года выросли более, чем на 2%.
Об этом говорится в обзоре Института комплексных исследований (ИКСИ), с которым ознакомились «Известия». Спад наблюдается только в строительной отрасли, однако он замедлился до 1% с 3,4% годом ранее.
В целом ожидается увеличение ВВП во втором полугодии, однако риск рецессии сохраняется. Рост экономики в