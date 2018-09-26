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02:11 (мск), источник: Известия

Эксперты рассказали о росте четырех секторов экономики

Четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — в первые шесть месяцев 2018 года выросли более, чем на 2%.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в обзоре Института комплексных исследований (ИКСИ), с которым ознакомились «Известия». Спад наблюдается только в строительной отрасли, однако он замедлился до 1% с 3,4% годом ранее.

В целом ожидается увеличение ВВП во втором полугодии, однако риск рецессии сохраняется. Рост экономики в январе-июне этого года Минэкономразвития оценивает в 1,7%, говорится в материалах ведомства. Прогноз на весь 2018 год — 1,8%.

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