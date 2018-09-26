Искусственный интеллект займется диагнозами
Медики и программисты создают национального оператора биомедицинских данных.
Медики и программисты создают национального оператора биомедицинских данных.
Как стало известно «Ъ», ассоциация разработчиков систем искусственного интеллекта совместно с медицинским сообществом приступила к реализации масштабного проекта по созданию национального оператора биомедицинских данных граждан. Медицинскую big data планируется образовать на принципах
Созданная летом этого года при поддержке Российской венчурной компании (РВК) ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний» приступила к масштабному проекту создания единого оператора биомедицинских данных. На прошлой неделе участники ассоциации и представители Минздрава, медицинского и страхового сообщества провели первое совещание по теме упорядочивания оборота биомедицинских данных.
«Цель — создание экосистемы для разработок в сфере искусственного интеллекта. Одна из ее составляющих, помимо реалистичного нормативного регулирования, — базы биомедицинских данных, на которых системы искусственного интеллекта могли бы обучаться правильным диагнозам», — говорит член объединения Сергей Воинов, руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково». По словам Михаила Югая, гендиректора Фонда международного медицинского кластера, применение искусственного интеллекта в медицине — важный технологический тренд, который позволит улучшить диагностику заболеваний и автоматизировать рутинные процедуры, такие как анализ рентгеновских снимков и данных УЗИ, а также оптимизировать логистику пациентов в клиниках.
Как пояснил «Ъ» один из участников обсуждения, предполагается, что оборот деперсонализированных биомедицинских данных монополизирует единый оператор, к ним будут допущены разработчики систем искусственного интеллекта в медицине. Ожидаемый эффект от деятельности оператора — рост российских стартапов в области искусственного интеллекта.
Как сообщил член наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игорь Горбунов, никто из собравшихся на обсуждение не оспаривал необходимость подобных сервисов: «Дискуссия больше шла о форме оператора. Те, кто высказывал опасения о сохранности этих данных, настаивали на том, что это должен быть государственный оператор. Рассуждавшие о будущей практике оператора резонно замечали, что потребуется внебюджетное финансирование».
По словам Игоря Горбунова, точкой баланса, вероятнее всего, станет
Ключевой вопрос — собственность деперсонализированных данных. «Если эти данные станут относительно дорогими, реальную возможность использования получат не отечественные стартапы, а иностранные игроки в сфере искусственного интеллекта», — говорит собеседник «Ъ». По мнению господина Горбунова, страховщики — прямые перспективные пользователи такой системы: «Создание
Аналитической поддержкой оператора займется национальный
В случае появления национального оператора медданных страховщики обещают точнее настраивать свои продукты. Отметим, что они уже пользуются иностранными разработками в этой сфере. Например, весной компания «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology. Это система искусственного интеллекта для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.
По словам господина Воинова, срок создания баз данных по группе наиболее распространенных заболеваний может занять от трех до пяти лет — «если на это будет политическая воля». «Пока мы видим большой интерес со стороны государства — цифровизация медицинских баз данных даст новые возможности не только
Татьяна Гришина, Анастасия Мануйлова