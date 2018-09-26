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03:02 (мск), источник: Известия

Долг по необеспеченным потребительским кредитам вырос до 6,7 трлн рублей

Объем беззалогового кредитования в России превысил докризисный уровень. Общая сумма задолженности по этому виду займа в первом полугодии составила 6,7 трлн рублей.

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Источник: Известия

Этот показатель на 200 млрд рублей больше, чем в 2014 году, говорится в презентации директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой (есть у «Известий»).

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 17,1%. По мнению представителей регулятора, ссудная задолженность растет быстрее доходов, что создает опасность увеличения долговой нагрузки.

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18 сентября© Ньюстюб
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