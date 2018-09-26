Долг по необеспеченным потребительским кредитам вырос до 6,7 трлн рублей
Объем беззалогового кредитования в России превысил докризисный уровень. Общая сумма задолженности по этому виду займа в первом полугодии составила 6,7 трлн рублей.
Объем беззалогового кредитования в России превысил докризисный уровень. Общая сумма задолженности по этому виду займа в первом полугодии составила 6,7 трлн рублей.
Этот показатель на 200 млрд рублей больше, чем в 2014 году, говорится в презентации директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой (есть у «Известий»).
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 17,1%. По мнению представителей регулятора, ссудная задолженность растет быстрее доходов, что создает опасность увеличения долговой нагрузки.