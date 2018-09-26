Центробанк расширит функционал «тайных покупателей»

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В последнее время распространилась такая недобросовестная практика, как мисселинг, то есть реализация одних инструментов под видом других, отметил представитель регулятора. Обычно это делается путем некорректного информирования или намеренного введения в заблуждение клиента, пояснили в ЦБ. Фокус внимания регулятора направлен прежде всего на борьбу с недобросовестными практиками продаж.

В частности, сотрудники регулятора проконтролируют инвестиционное страхование жизни, добавили в пресс-службе Банка России. Речь идет о преддоговорной стадии продаж. По данным ЦБ, в I квартале на страхование жизни приходилась почти четверть всего российского рынка таких услуг. Объем собранных взносов достиг 92,2 млрд рублей.