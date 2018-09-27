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01:36 (мск), источник: РИА Новости

Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки

ВАШИНГТОН — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки.

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Источник: РИА Новости

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 25—26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2−2,25% годовых с 1,75−2% годовых.

«К сожалению, сегодня была поднята ставка, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением. Потому, что это (решение) под вопросом. Это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблему, в частности с занятостью населения…» — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп также считает, что это решение может привести к дополнительным «экономическим шокам».

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