Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки

«К сожалению, сегодня была поднята ставка, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением. Потому, что это (решение) под вопросом. Это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблему, в частности с занятостью населения…» — заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.