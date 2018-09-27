Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставки
ВАШИНГТОН — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки.
ВАШИНГТОН — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен решением Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении базовой процентной ставки.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания
«К сожалению, сегодня была поднята ставка, потому что у нас слишком хорошо идут дела. Я не очень доволен этим решением. Потому, что это (решение) под вопросом. Это поднимет долговую нагрузку и создаст другие проблему, в частности с занятостью населения…» — заявил Трамп в ходе
Трамп также считает, что это решение может привести к дополнительным «экономическим шокам».