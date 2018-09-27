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02:15 (мск), источник: Известия

Минфин предложил сократить финансирование дорожного фонда

Объем бюджетных средств, направляемых от акцизов на бензин и масла в Федеральный дорожный фонд (ФДФ), с 2021 года предлагают сократить более чем в два раза. С соответствующим законопроектом Минфина ознакомились «Известия».

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Источник: РИА "Новости"

До конца 2020 года из бюджета в ФДФ будет перечисляться меньше денег: в 2018 году — 54%, в 2019-м — 37%, в 2020-м — 36%. Таким образом, Минфин предлагает закрепить законопроектом показатель в 36% на постоянной основе.

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, в ФДФ должно поступать 83% от таких платежей. Если документ примут, через три года ФДФ, который был создан для ремонта и содержания автотрасс государственного значения, может недополучить 340 млрд рублей.

В Минтрансе не видят рисков в сокращении трансфертов в дорожный фонд. Свою позицию в ведомстве «Известиям» объяснили переходом с 2014 года на стопроцентное финансирование федеральных трасс по установленным на их содержание и ремонт нормативам.

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