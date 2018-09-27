Верховный суд перестраховался

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Решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС) фактически лишило граждан возможности вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита. ВС, ранее принимавший сторону заемщиков, неожиданно изменил позицию, указав, что досрочное расторжение кредитного договора не влечет отмены страхования, а значит, и возврата уплаченной премии. Теперь надежда граждан лишь на законодательные поправки, соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, но пока прошел лишь первое чтение.

Как следует из обнародованного на этой неделе определения судебной коллегии по гражданским делам ВС по спору Дениса Надымова и страховой компании «Благосостояние», суд больше не считает досрочное погашение кредита основанием для возврата части страховой премии, уплаченной при его оформлении.

Рассмотренная в суде ситуация достаточно типична. Заемщик в апреле 2017 года взял крупный кредит в Локо-банке со сроком погашения до 2024 года и оформил два договора страхования. Кредит был погашен досрочно — через три месяца. Заемщик потребовал 124 тыс. руб. излишне уплаченной страховой премии, поскольку страховка была оформлена на несколько лет при получении кредита. Страховщик отказался, и господин Надымов обратился в суд. Суды первой и апелляционной инстанций встали на его сторону. Но страховщик не согласился, и дело дошло до ВС.

Однако ВС указал, что в данном деле имело место страхование от несчастных случаев и болезней, страхового случая не наступило. При этом «иных обстоятельств, нежели страховой случай» для пропорционального возврата части страховой премии судебная коллегия не нашла. При этом судьи активно ссылались на нормы Гражданского кодекса, по которым возврат страховой премии возможен лишь в определенных случаях, когда прекратились риски. Например, предприниматель, застраховавший свой предпринимательский риск, прекратил коммерческую деятельность. В данном же случае человек страховался от таких рисков, как смерть и инвалидность, при этом выгодоприобретателем был сам заемщик и наследники. Страховая сумма является единой на весь период действия договора страхования и не зависит от суммы остатка по кредиту, следовательно, и от досрочного погашения его, заключили судьи.

До сих пор ВС придерживался иного мнения, сформировав по данному поводу сложившуюся судебную практику. Знаковым в данном вопросе стало решение судьи ВС РФ Виктора Момотова, который заключил, что, если речь идет о страховании заемщиков, нередко происходит принуждение к приобретению страховой услуги. И поддержал право заемщика на возврат части уплаченной премии при досрочном погашении кредита. Мало того, коллегия ВС порой вставала на сторону заемщика в ситуациях, когда те требовали возврата страховки при страховании по договору присоединения, то есть когда страхователем выступал банк (см. «Ъ» от 31 октября 2017 года).

Изменение позиции ВС стало полной неожиданностью для экспертов. «Мне не кажется данная позиция обоснованной, и я очень надеюсь, что дело будет передано в президиум ВС и он отменит данное определение, — отмечает глава адвокатского бюро “Старинский, Корчаго и партнеры” Евгений Корчаго.— Очень надеюсь, что данное определение не будет ложиться в основу решений судов нижестоящих инстанций». Тем не менее, по мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, определение может повлиять на текущую судебную практику, несмотря на более ранние положительные решения ВС. «Тем важнее в данном случае оперативное внесение поправок в Гражданский кодекс, которые решат эту проблему», — отметил он.

Законопроект, предусматривающий внесение в Гражданский кодекс поправок, которые закрепят право заемщика на возврат части страховой премии при досрочном погашении кредита, Госдума приняла в первом чтении 19 сентября. Проектом предполагается, что заявление о досрочном отказе от страхования надо подать в течение 14 календарных дней после досрочного погашения кредита, а в случае если договор страхования заключен по типу присоединения — 10 дней. Однако отдельные эксперты, опрошенные «Ъ», высказали опасения, что решение ВС может помешать принятию поправок. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил «Ъ», что судебная практика никак не повлияет на прохождение документа. «Это наша принципиальная позиция, рассчитываем принять его до конца 2018 года», — подчеркнул он.