Банки РФ ввезли рекордное количество наличных евро

Европейской валюты закуплено более чем на 2 млрд в долларовом эквиваленте. Основная причина — угроза американских санкций, вводящих ограничения на расчеты в долларах для госбанков. Поэтому российские компании решили диверсифицировать свои валютные активы.

До этого месячный объем закупок евро преодолевал планку $2 млрд только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, когда против России были введены первые санкции из-за присоединения Крыма.