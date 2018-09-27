Банки РФ ввезли рекордное количество наличных евро
Российские компании намерены избавляться от долларов
Российские компании намерены избавляться от долларов
Российские банки в июле ввезли в Россию рекордный объем наличных евро, сообщает РБК.
Европейской валюты закуплено более чем на 2 млрд в долларовом эквиваленте. Основная причина — угроза американских санкций, вводящих ограничения на расчеты в долларах для госбанков. Поэтому российские компании решили диверсифицировать свои валютные активы.
До этого месячный объем закупок евро преодолевал планку $2 млрд только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, когда против России были введены первые санкции
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