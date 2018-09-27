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08:12 (мск), источник: BFM.ru

Банки РФ ввезли рекордное количество наличных евро

Российские компании намерены избавляться от долларов из-за угрозы новых санкций США.

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Источник: Reuters

Российские банки в июле ввезли в Россию рекордный объем наличных евро, сообщает РБК.

Европейской валюты закуплено более чем на 2 млрд в долларовом эквиваленте. Основная причина — угроза американских санкций, вводящих ограничения на расчеты в долларах для госбанков. Поэтому российские компании решили диверсифицировать свои валютные активы.

До этого месячный объем закупок евро преодолевал планку $2 млрд только в декабре и ноябре 2014 года на фоне масштабной девальвации рубля и в марте того же года, когда против России были введены первые санкции из-за присоединения Крыма.

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