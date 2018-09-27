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09:19 (мск), источник: Известия

Глава «Гознака» заявил о востребованности бумажных банкнот

Бумажные банкноты долгое время будут актуальны в России. Об этом рассказал руководитель «Гознака» Аркадий Трачук. Он уточнил, что при изготовлении денег экономичнее и экологичнее использовать долговечную бумагу.

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Источник: Известия

«Банкноты еще долго будут востребованы, пока не появятся электронные платежные инструменты, превосходящие их по уровню надежности и удобства», — подчеркнул он. По словам главы Гознака, пластик более долговечен, но он дороже.

В интервью «Аргументам и фактам», опубликованном в четверг, 27 сентября, Трачук напомнил, что пластиковые деньги были запатентованы и более 20 лет печатаются в Австралии.

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Он пояснил, что по окончании срока действия этого патента в России разработали свою технологию пластиковой основы и напечатали полимерную памятную банкноту к ЧМ-2018 номиналом 100 рублей.

В начале сентября Трачук заявил, что Гознак считает необходимым изменение дизайна российских банкнот ввиду устаревания их концепции, которая была разработана еще в середине 1990-х годов.

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