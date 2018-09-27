Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»

Источник: РИА "Новости"

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания рассчитывает на то, что акции Nord Stream 2 будут проданы с аукциона, в счет покрытия долга «Газпрома». Ранее Стокгольмский арбитраж обязал российский концерн выплатить украинской стороне $2,56 млрд за невыполнение обязательств по транзиту газа. «Газпром» это решение обжаловал.

«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении в Великобритании. И если мы выиграем, и до этого времени “Газпром” не выполнит судебное решение, соответствующие акции “Северного потока — 2” будут реализованы на аукционе», — приводит слова Витренко агентство RNS.

«Газпром» пока не собирается отдавать деньги «Нафтогазу», хотя и заложил их в свой бюджет. Украинская компания подала иски в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании с тем, чтобы арестовать там газпромовские активы.

В июне «Нафтогаз» сообщал об аресте активов «Газпрома» в Великобритании, под юрисдикцию которой попадает и Nord Stream 2 AG. 100% акций оператора «Северного потока — 2» принадлежат «Газпрому».

Но 13 сентября суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе. Об этом сообщала пресс-служба газового гиганта. Взамен «Газпром» взял на себя обязательство не отчуждать акции Nord Stream 2 AG до окончания слушаний в суде.

Одновременно с этим, шведский суд, который ранее запретил арестовывать активы «Газпрома», снял это ограничение. Арестованы ли сейчас акции Nord Stream 2 AG достоверно неизвестно. В компании на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

«Вероятность принудительного взыскания акций Nord Stream 2 AG есть, и она достаточно велика, но говорить об этом пока рано», — комментирует Алим Бишенов, управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm.

Сначала должно пройти рассмотрение дела о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в Великобритании. К тому же не стоит забывать об апелляции, которую в настоящее время рассматривают в Швеции, напоминает он.

При этом юрист подчеркивает, что «шансов на то, что ситуация для “Газпрома” изменится, совсем не много». Должны появиться какие-то очень серьезные аргументы для отмены решения Стокгольмского арбитража.

Скорее всего, ситуация будет развиваться примерно в таком ключе, как об этом заявляет «Нафтогаз», резюмирует эксперт.

«Полагаю, что решение Стокгольмского арбитража, принятое против “Газпрома” отменено не будет в апелляции и Лондонский суд практически автоматически вынужден будет выдать исполнительный лист на его принудительное исполнение», — соглашается Кантемир Карамзин, юрист, специалист по международному экономическому праву.

Но это не будет автоматически означать, что «Газпром» лишится оператора «второго потока». Никто не может помешать должнику предоставить оплату деньгами, чтобы не рисковать арестом имущества, поясняет юрист.

«К сожалению, правовые традиции внутри страны, когда суды подыгрывают крупным государственным компаниям, “расслабляют” эти компании на внешнем рынке, отсюда и проигрыши», — говорит юрист.

Конечно, общеполитическая негативная обстановка вокруг России не способствует «выигрыванию судов», и влияет на конкретных судей, но, в целом, эксперт уверен, что судьи в Стокгольме и Великобритании, как правило, «руководствуются законом, доказательствами и внутренним убеждением справедливости».

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В тоже время, планы «Нафтогаза» получить деньги до конца года выглядят чересчур оптимистичными.

Между намерениями украинской стороны и воплощением этих планов в жизнь — «огромное количество сложнейших процедур, судов и годы дорогих судебных разбирательств», подчеркивает Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

К тому же, в случае проигрыша «Газпрома» в апелляции в Швеции, это не значит, что британский суд согласится с требованием «Нафтогаза» о продаже этих активов в счет удовлетворения требований украинской компании, добавляет Пахомов.

Для этого необходимо удовлетворение активов ряду требований, в частности, и рыночная стоимость должна быть сопоставима с размером долга, а рыночная стоимость акций Nord Stream 2 может в разы превышать сумму требований «Нафтогаза», поясняет он.

Для Украины сценарий продажи с аукциона оператора «Северного потока — 2» — это, пожалуй, последняя попытка затормозить проект. До последнего времени официальный Киев возлагал большие надежды на то, что США введут санкции против участников проекта (пять европейских компаний предоставляют 50% финансирования).

Но на днях президент Дональд Трамп заявил, что его администрация не планирует вводить ограничительные меры. Правда, он продолжает критиковать Германию за сотрудничество с Россией.

Полагаться на единственного иностранного поставщика энергоносителя значит делать страну уязвимой перед угрозой вымогательства и запугивания. Поэтому мы приветствуем такие государства, как Польша, за выход из числа участников строительства балтийского трубопровода, чтобы больше не зависеть от России. Дональд Трамп президент США, выступление на Генассамблее ООН

«Германия станет полностью зависимой от российских энергоресурсов, если не изменит немедленно свой курс», — утверждал президент США. Члены делегации Германии, которых показали в этот момент, только посмеялись.

Но даже в случае введения санкций, Россия готова завершить проект самостоятельно. В этом, по информации немецкой прессы, президент Владимир Путин заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Строительство газопровода, который пройдет по дну Балтики от российского до немецкого побережья, начато в июле. Все страны на маршруте (Россия, Германия, Финляндия и Швеция) уже дали разрешение на прокладку трубопровода. Осталась только Дания. Но если Копенгаген ответит отказом, то трубопровод пройдет по альтернативному пути, который уже просчитан.