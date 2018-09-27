Кудрин назвал долю бедного населения России

Источник: РИА "Новости"

Тем не менее уровень бедности сохраняется высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума. Алексей Кудрин глава Счетной палаты РФ

Кудрин добавил, что «уровень жизни в стране, то есть реальные доходы населения суммарно за 4 года снизились на 11%».

Глава Счетной палаты надеется, что «в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения». Он отметил, что «за первые 8 месяцев этого года они выросли на 2,6%».

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Кудрин подчеркнул, что «реальный рост размера пенсий в прошлом году, тем не менее, был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого, к сожалению, и у пенсионеров реальные доходы снизились на 7,1%».

«В первые 7 месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадеживает», — отметил глава Счетной палаты.