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13:38 (мск), источник: Daily Storm

Кудрин захотел «разделить» «Газпром»

ЦСР, возглавляемый руководителем Счетной палаты, хочет модернизировать систему продаж газа за рубеж.

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Источник: Daily Storm

Госкомпанию «Газпром» необходимо лишить эксклюзивного права на продажу голубого топлива за рубеж, что позволит России в среднесрочной перспективе увеличить экспортные доходы. С таким предложением выступает Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

ЦСР подготовил доклад «Перспективы развития газового рынка России», который будет представлен в октябре, сказал «Ведомостям» Кудрин. В ЦСР считают, что Россия плохо использует свои уникальные возможности (развитую нефтегазовую отрасль, колоссальные запасы углеводородов) для более активной экспансии на международном газовом рынке. Тормозом развития выступает монополист — «Газпром», контролирующий экспорт и единую систему газоснабжения (ЕСГ). В ЦСР предлагают лишить госкомпанию этих эксклюзивных прав.

Если не трогать «Газпром», то в середине 2020-х годов налоговые поступления от продажи углеводородов за границу упадут на 15%. В абсолютных цифрах казна недополучит 130 миллиардов долларов.

Первое, с чего следует начать уже в 2018 году, считают в ЦСР, — лишить «Газпром» права управлять ЕСГ. «Газпром», обремененный большим количеством долгов, неэффективен, в то время как новые игроки смогут выстроить более конкурентную и эффективную модель, считают эксперты из команды Кудрина. Однако роль координатора, который будет следить за тем, как работают другие компании, предлагается сохранить именно за «Газпромом».

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Другие участники рынка при этом не смогут заключать договоры о поставках топлива за рубеж напрямую с иностранцами, это право будет принадлежать специальной структуре при Минэнерго. В ЦСР также предлагают изменить налоговые ставки как для самого «Газпрома», так и для других компаний отрасли.

Предполагается, что реализация всех предложений ЦСР увеличит ВВП страны на 30% к середине 2030-х годов, что в абсолютных цифрах будет составлять прибавку в три триллиона рублей в год.

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