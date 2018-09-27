Кудрин захотел «разделить» «Газпром»

Источник: Daily Storm

Госкомпанию «Газпром» необходимо лишить эксклюзивного права на продажу голубого топлива за рубеж, что позволит России в среднесрочной перспективе увеличить экспортные доходы. С таким предложением выступает Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

ЦСР подготовил доклад «Перспективы развития газового рынка России», который будет представлен в октябре, сказал «Ведомостям» Кудрин. В ЦСР считают, что Россия плохо использует свои уникальные возможности (развитую нефтегазовую отрасль, колоссальные запасы углеводородов) для более активной экспансии на международном газовом рынке. Тормозом развития выступает монополист — «Газпром», контролирующий экспорт и единую систему газоснабжения (ЕСГ). В ЦСР предлагают лишить госкомпанию этих эксклюзивных прав.

Если не трогать «Газпром», то в середине 2020-х годов налоговые поступления от продажи углеводородов за границу упадут на 15%. В абсолютных цифрах казна недополучит 130 миллиардов долларов.

Первое, с чего следует начать уже в 2018 году, считают в ЦСР, — лишить «Газпром» права управлять ЕСГ. «Газпром», обремененный большим количеством долгов, неэффективен, в то время как новые игроки смогут выстроить более конкурентную и эффективную модель, считают эксперты из команды Кудрина. Однако роль координатора, который будет следить за тем, как работают другие компании, предлагается сохранить именно за «Газпромом».

Другие участники рынка при этом не смогут заключать договоры о поставках топлива за рубеж напрямую с иностранцами, это право будет принадлежать специальной структуре при Минэнерго. В ЦСР также предлагают изменить налоговые ставки как для самого «Газпрома», так и для других компаний отрасли.

Предполагается, что реализация всех предложений ЦСР увеличит ВВП страны на 30% к середине 2030-х годов, что в абсолютных цифрах будет составлять прибавку в три триллиона рублей в год.