Деньги на экспорт. Почему многие страны печатают купюры за границей
На прошлой неделе правительство Либерии объявило о пропаже 104 млн либерийских долларов. Случилось это не
На прошлой неделе правительство Либерии объявило о пропаже 104 млн либерийских долларов. Случилось это не
Банкноты на эту сумму были заказаны центральным банком Либерии в зарубежной типографии и пропали по пути в страну. Расследование пока не дало результатов.
В Индии в августе тоже разразился скандал вокруг денег, но по другой причине: газета South China Morning Post сообщила, что индийские рупии будут печататься в Китае. Правительство Индии опровергло это сообщение, заявив, что на самом деле в Индии все наличные деньги печатаются в четырех индийских типографиях в условиях повышенной безопасности.
Некоторые страны, например, Индия, действительно печатают все наличные деньги внутри страны. В США существует федеральный закон, требующий печатания американских банкнот на собственной суверенной территории.
Однако многие другие государства часто обращаются к иностранным печатным дворам или компаниям, а некоторые небольшие страны, например, Либерия, вообще не имеют своего монетного двора.
Существует ряд коммерческих компаний, специализирующихся на изготовлении банкнот и монет. По оценке одной из них — британской De La Rue, коммерческий рынок в этой сфере производит 11% всех производимых в мире банкнот.
Крупнейшие производители в этой отрасли расположены в Европе и Северной Америке.
Компания De La Rue, которая не выиграла в этом году конкурс на печать новых британских паспортов, является крупнейшим производителем банкнот в мире.
Она печатает деньги примерно для 140 национальных центробанков. Если сложить напечатанные ей за неделю банкноты в стопку, она достигнет высоты двух Эверестов.
Ее конкурент немецкая компания Giesecke & Devrient печатает банкноты для примерно 100 центральных банков. Среди крупных производителей — канадская Canadian Banknote Company и
Их можно понять, если вспомнить недавний скандал в Индии, где подобная информация вызвала всплеск национализма и протесты.
Прежде всего, потому что это дорого и сложно. Фирмы, которые печатают банкноты, занимаются этим сотни лет и накопили гигантский опыт. Они обладают специальным оборудованием, производственными мощностями и тщательно соблюдают нормы безопасности.
Компания De La Rue начала производить банкноты в 1860 году. Первой страной, заказавшей ей печать национальной валюты, стал Маврикий. Именно De La Rue производит и новые пластиковые банкноты Английского банка с номиналами в 5 и 10 фунтов.
Небольшим странам имеет смысл заказывать печать денежных знаков за границей. Если им нужно сравнительно небольшое количество банкнот, не стоит вкладывать большие средства в закупку дорогостоящих прессов.
Кроме того, выпуск денег требует специальных знаний в области борьбы с фальшивомонетчиками.
В США ежегодно печатается приблизительно семь миллиардов банкнот.
Типичная компания, печатающая денежные купюры, производит в год от 1 до 1,4 млрд банкнот. Поэтому если центральному банку
На Соломоновых островах, где население составляет всего 600 тысяч человек, сочли выгодным заказать разработку и печать новых банкнот компании De La Rue. Среди других стран, пользующихся услугами этой британской компании — Македония и Ботсвана.
Характерный пример дает опыт Ливии. В 2011 году британское правительство арестовало 1,86 млрд динаров (около миллиарда фунтов), 140 млн из которых было напечатано компанией De La Rue. Это привело к нехватке наличности в Ливии в заключительные дни режима полковника Муаммара Каддафи.
Однако такие случаи редки. Инцидент с Ливией не повлиял на отрасль по производству банкнот, хотя и шокировал экспертов.
Большинство стран мира продолжают сами печатать свои деньги.
В России этим занимается государственная компания Гознак. На мировом рынке банкнотной бумаги и банкнот предприятие входит в число ведущих мировых поставщиков.
Заказчиками продукции компании являются более 20 стран Азии, Африки и Европы, а также страны СНГ.
В 2014 году Гознаком на экспорт было поставлено более 1,1 млрд готовых банкнот. Кроме того, компания производит на экспорт паспорта и монеты.
В последнее время в развитых странах люди все реже пользуются наличными, предпочитая бесконтактные платежи с помощью карт и смартфонов.
По данным Народного банка КНР, в 2016 году в розничной торговле Китая только 10% всех платежных операций было совершено наличными. Среди китайцев все более популярны платежные приложения в смартфонах.
Наиболее быстро спрос на банкноты растет в странах Азии и Африки. Так что говорить о полном вытеснении наличности в ближайшие годы не приходится.