За три года правительство направит на нацпроекты более 5,5 трлн рублей
На национальные проекты и развитие инфраструктуры в течение трех лет из федерального бюджета планируется направить более 5,5 трлн руб., сообщил
На национальные проекты и развитие инфраструктуры в течение трех лет из федерального бюджета планируется направить более 5,5 трлн руб., сообщил
«Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн руб.», — цитирует господина Медведева ТАСС.
845 млрд руб. пойдут на финансирование экономического блока национальных проектов: на развитие цифровой экономики — 415 млрд руб., поддержку несырьевого экспорта — 271,5 млрд руб., поддержку малого и среднего бизнеса — 136,5 млрд руб., повышение производительности труда — 21 млрд руб.
Нацпроект по образованию обойдется в порядка 350 млрд руб., жилищному строительству — около 320 млрд руб. На нацпроекты в сфере науки, экологии и культуры правительство рассчитывает потратить в общей сложности более 400 млрд руб.