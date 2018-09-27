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16:04 (мск), источник: Коммерсантъ

За три года правительство направит на нацпроекты более 5,5 трлн рублей

На национальные проекты и развитие инфраструктуры в течение трех лет из федерального бюджета планируется направить более 5,5 трлн руб., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании по основным направлениям деятельности правительства до 2024 года.

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Источник: AP 2018

«Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн руб.», — цитирует господина Медведева ТАСС.

Самой большой статьей расходов станут нацпроекты по демографии и здравоохранению. На них, по словам господина Медведева, за три года будет выделено более 2,2 трлн руб. На создание современной инфраструктуры, в том числе, на строительство и ремонт дорог, планируется потратить 1,5 трлн руб.

845 млрд руб. пойдут на финансирование экономического блока национальных проектов: на развитие цифровой экономики — 415 млрд руб., поддержку несырьевого экспорта — 271,5 млрд руб., поддержку малого и среднего бизнеса — 136,5 млрд руб., повышение производительности труда — 21 млрд руб.

Нацпроект по образованию обойдется в порядка 350 млрд руб., жилищному строительству — около 320 млрд руб. На нацпроекты в сфере науки, экологии и культуры правительство рассчитывает потратить в общей сложности более 400 млрд руб.

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