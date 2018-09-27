За три года правительство направит на нацпроекты более 5,5 трлн рублей

«Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн руб.», — цитирует господина Медведева ТАСС.

Самой большой статьей расходов станут нацпроекты по демографии и здравоохранению. На них, по словам господина Медведева, за три года будет выделено более 2,2 трлн руб. На создание современной инфраструктуры, в том числе, на строительство и ремонт дорог, планируется потратить 1,5 трлн руб.