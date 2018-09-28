Американский надзорный орган обвинил Илона Маска в мошенничестве
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.
Обвинение касается августовского заявления Маска о том, он заручился финансированием возможного делистинга компании. Регулятор утверждает, что Маск ничего для этого не сделал.
Надзорный орган обратился в федеральный окружной суд Манхэттена.
«По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования», — говорится в жалобе комиссии.