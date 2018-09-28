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00:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американский надзорный орган обвинил Илона Маска в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу компании Tesla Илона Маска, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.

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Источник: AP 2018

Обвинение касается августовского заявления Маска о том, он заручился финансированием возможного делистинга компании. Регулятор утверждает, что Маск ничего для этого не сделал.

Надзорный орган обратился в федеральный окружной суд Манхэттена.

«По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования», — говорится в жалобе комиссии.

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