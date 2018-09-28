Американский надзорный орган обвинил Илона Маска в мошенничестве

Обвинение касается августовского заявления Маска о том, он заручился финансированием возможного делистинга компании. Регулятор утверждает, что Маск ничего для этого не сделал.

«По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования», — говорится в жалобе комиссии.