Алексей Навальный просит открыть реестры

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Жалоба Алексея Навального поступила 4 сентября и находится на изучении секретариата КС. Поводом для нее послужили представленные заявителю Росреестром в 2016 году выписки из ЕГРП о переходе прав на два жилых дома в подмосковном поселке Успенское без сведений о правообладателях этих объектов: имена владельцев были зашифрованы кодировками «ЛСДУЗ» и «ЙФЯУ9».

Как сообщал тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального, Росреестр таким образом скрыл имена сыновей генпрокурора Юрия Чайки — Артема и Игоря, на которых до этого были открыто зарегистрированы те же объекты. Это публично подтверждал в сентябре 2016 года и Игорь Чайка, заявивший агентству RNS, что не имел отношения к засекречиванию данных о принадлежащей ему и брату собственности.

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Таганский райсуд Москвы, Мосгорсуд и ВС иски Алексея Навального и ФБК по этому поводу отклонили. ВС счел, что закон «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» допускает засекречивание данных о владельцах, сославшись на указание в ст. 7 закона «О персональных данных», что «операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать их третьим лицам без согласия субъекта этих данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

Представитель Алексея Навального в КС Вячеслав Гимади считает, что такой подход противоречит смыслу и целям госреестра, направленного на то, чтобы граждане получали достоверную информацию о правах и обременениях на интересующие их объекты.



В жалобе говорится, что по Конституции каждый имеет право «получать информацию любым законным способом», а сам КС в постановлении от 22 июня 2017 года № 16-П указал, что государственная регистрация прав на недвижимость должна осуществляться на основе «принципов публичности и достоверности». КС также указывал на преимущество спецзаконов о публичных реестрах над законодательством о персональных данных, говорится в жалобе.

Например, по закону «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей», сведения ЕГРЮЛ являются по общему правилу «открытыми и общедоступными», и КС подтверждал конституционность такого регулирования, подчеркивает заявитель.