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02:26 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Алексей Навальный просит открыть реестры

В Конституционный суд (КС) поступила жалоба Алексея Навального на практику применения Верховным судом (ВС) ст. 7 закона «О персональных данных», позволяющую отказывать в предоставлении гражданам сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП). Проблему актуализировали внесенные в июле 2017 года поправки в закон «О госохране» о засекречивании персональных данных охраняемых лиц и членов их семей. По мнению экспертов, это лишает гражданское общество возможности бороться с коррупцией и противоречит Конституции.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Жалоба Алексея Навального поступила 4 сентября и находится на изучении секретариата КС. Поводом для нее послужили представленные заявителю Росреестром в 2016 году выписки из ЕГРП о переходе прав на два жилых дома в подмосковном поселке Успенское без сведений о правообладателях этих объектов: имена владельцев были зашифрованы кодировками «ЛСДУЗ» и «ЙФЯУ9».

Как сообщал тогда Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального, Росреестр таким образом скрыл имена сыновей генпрокурора Юрия Чайки — Артема и Игоря, на которых до этого были открыто зарегистрированы те же объекты. Это публично подтверждал в сентябре 2016 года и Игорь Чайка, заявивший агентству RNS, что не имел отношения к засекречиванию данных о принадлежащей ему и брату собственности.

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Таганский райсуд Москвы, Мосгорсуд и ВС иски Алексея Навального и ФБК по этому поводу отклонили. ВС счел, что закон «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» допускает засекречивание данных о владельцах, сославшись на указание в ст. 7 закона «О персональных данных», что «операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать их третьим лицам без согласия субъекта этих данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

Представитель Алексея Навального в КС Вячеслав Гимади считает, что такой подход противоречит смыслу и целям госреестра, направленного на то, чтобы граждане получали достоверную информацию о правах и обременениях на интересующие их объекты.

В жалобе говорится, что по Конституции каждый имеет право «получать информацию любым законным способом», а сам КС в постановлении от 22 июня 2017 года № 16-П указал, что государственная регистрация прав на недвижимость должна осуществляться на основе «принципов публичности и достоверности». КС также указывал на преимущество спецзаконов о публичных реестрах над законодательством о персональных данных, говорится в жалобе.

Например, по закону «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей», сведения ЕГРЮЛ являются по общему правилу «открытыми и общедоступными», и КС подтверждал конституционность такого регулирования, подчеркивает заявитель.

Практика ВС «влечет за собой прекращение публичности и открытости ЕГРП и нарушение конституционного права граждан на получение информации», говорится в жалобе. А «отсутствие возможности свободно получать информацию из ЕГРП» может «повлечь за собой неопределенность в отношении прав на недвижимость и ущерб в этой связи гражданскому обороту».

Доцент факультета права Высшей школы экономики Роман Бевзенко считает позицию ВС о преимуществе охраны персональных данных перед принципом открытости Росреестра «ошибкой в системном толковании законодательства». «Вопрос о конституционности подхода ВС актуализируют внесенные в 2017 году поправки в закон “О госохране”, позволяющие засекречивать в реестре недвижимости имена охраняемых лиц и членов их семей», — говорит эксперт. По мнению господина Бевзенко, это противоречит Конституции, поскольку лишает гражданское общество возможности бороться с коррупцией.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

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