Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве

Источник: Reuters

Интервью с бизнесменом появилось на сайте телеканала CNBC.

Он отметил, что необоснованно заведенное уголовное и административное дела глубоко его опечалили. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности ради инвесторов. Порядочность всегда была моей основной чертой, и факты покажут, что я не скомпрометировал свою репутацию», — признался Маск.

По информации Bloomberg, акции Tesla после закрытия торгов 27 сентября упали на 13,5 процентов, подешевев с 312 до 266 долларов.

В начале сентября стало известно, что акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 4 процента после новости о том, что основатель и глава компании Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу.

18 сентября сообщалось об открытии уголовного дела в отношении Маска. Уголовное расследование идет параллельно с административным, которое ведет Федеральная комиссия по ценным бумагам.