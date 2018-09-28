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05:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве

Американский предприниматель и глава Tesla Илон Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве в свой адрес из-за твита, в котором он сообщил о намерении выкупить ценные бумаги компании из расчета 420 долларов за акцию, что было выше их рыночной цены.

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Источник: Reuters

Интервью с бизнесменом появилось на сайте телеканала CNBC.

Он отметил, что необоснованно заведенное уголовное и административное дела глубоко его опечалили. «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности ради инвесторов. Порядочность всегда была моей основной чертой, и факты покажут, что я не скомпрометировал свою репутацию», — признался Маск.

По информации Bloomberg, акции Tesla после закрытия торгов 27 сентября упали на 13,5 процентов, подешевев с 312 до 266 долларов.

В начале сентября стало известно, что акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 4 процента после новости о том, что основатель и глава компании Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире развлекательного шоу.

18 сентября сообщалось об открытии уголовного дела в отношении Маска. Уголовное расследование идет параллельно с административным, которое ведет Федеральная комиссия по ценным бумагам.

7 августа Маск заявил в Twitter о намерении сделать компанию частной. Он утверждал, что планирует выкупить ценные бумаги из расчета 420 долларов за акцию, заявив, что финансирование для этой операции уже обеспечено. Позднее он отказался от этой идеи из-за критики. Акционеры компании назвали этот случай «хрестоматийным случаем мошенничества». По их заявлениям, твит Маска принес им убыток.

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