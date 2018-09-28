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10:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных валют

Deutsche Bank включил рубль в тройку самых недооцененных мировых валют, сообщает РБК со ссылкой на обзор банка, составленный экономистом Кристианом Ветошкой. По мнению эксперта, сегодня рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», но в будущем может укрепиться до 60 руб./$.

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ЦБ: $ 65.8355   +0.08 € 77.0407   -0.34 ММВБ: $ 65.5350   -0.09 € 76.1750   -0.20
Источник: Reuters

Рейтинг банка составляется по методике оценки поведенческого равновесного валютного курса (Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER). BEER позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны, в числе которых инфляция, производительность и т. д.

В обзоре говорится, что важную роль для укрепления рубля сыграли решение Центробанка повысить ставку (впервые с 2014 года), а также отказ ЦБ от закупки валют до конца 2018 года. Поддержку российской валюте также оказывает макроэкономическая стабильность, пишет Кристиан Ветошка.

По мнению эксперта Deutsche Bank, Россия входит в число развивающихся рынков, наименее подверженных внешним шокам.
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В числе сильных сторон российской экономики специалист называет высокие реальные ставки, положительное сальдо текущего счета, хороший бюджетный баланс и высокий коэффициент резервного покрытия. «Мы ожидаем, что рубль обойдет своих визави по развивающимся рынкам, особенно в период чрезмерных стрессов для них», — отметил Кристиан Ветошка.

Основной угрозой рублю эксперт назвал антироссийские санкции. Как считает экономист, в ближайшее время американские инвесторы, скорее всего, воздержатся от инвестиций в российские активы.

В рейтинг Deutsche Bank вошла 31 валюта. Десять из них оказались переоценены, 21 — недооценена. В топ-3 недооцененных также попали турецкая лира и колумбийский песо. В пятерку переоцененных банк включил чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар и швейцарский франк.

Об укреплении рубля читайте в публикации «Ъ» «ЦБ взял бюджетную паузу»

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