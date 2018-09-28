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10:33 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/ — Банк России шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

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Источник: Reuters

Банк России приказом от 28 сентября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ «Банк торгового финансирования» (БТФ), являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 292-е место в российской банковской системе, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель БТФ в немалой степени ориентировалась на обслуживание интересов его акционеров и имеющих к ним отношение лиц. Ссудная задолженность компаний, которые прямо или косвенно связанны с конечными бенефициарами финансовой организации, достигала порядка 45% от кредитного портфеля. В результате на балансе банка оказался значительный объем неработающих активов.

Объективное отражение стоимости принадлежащей кредитной организации недвижимости выявило существенное ухудшение ее финансовых показателей, появились основания для предупреждения банкротства и угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечают в ЦБ.

Кроме того, БТФ систематически проводил непрозрачные сделки для сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков.

Банк России за последние 12 месяцев шесть раз вводил в отношении БТФ различные ограничения.

В соответствии с приказом Банка России, в БТФ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам БТФ начнутся не позднее 12 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 4 октября.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии — 28 сентября.

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