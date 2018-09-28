«Это победа»: США нашли замену российским двигателям

Источник: AP 2018

Новая ракета Vulcan будет летать на двигателе миллиардера Джефа Безоса.

В США назвали новые ракетный двигатель, который придет на смену российскому РД-180, при помощи которого уже долгое время в космос запускается ракета Atlas V.

27 сентября альянс United Launch Alliance объявил о том, что для новой ракеты семейства Vulcan выбран двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin американского миллиардера Джефа Безоса, который в 2018 году был признан богатейшим человеком планеты. Об этом сообщает CNN.

Объявления о выборе нового подрядчика давно ожидали специалисты космической отрасли в США и не только. В заявлении ULA говорится, что пара двигателй BE-4 будет использоваться в первой ступени ракеты Vulcan, первый полет которой намечен на середину 2020 года.

В консорциуме пока не уточняют условия подписанного контракта. «Мы рады начать новое партнерство с Blue Origin и надеемся на успешный первый полет нашей ракеты нового поколения», — заявил Тори Бруно, президент ULA.

С заявлением выступила и компания Blue Origin, от успехов которой в производстве нового двигателя будет зависеть надежность новых ракет. «Сегодня великий день для Blue Origin. Мы очень горды тем, что ULA выбрал BE-4 в качестве двигателя, который будет поднимать первую ступень ракеты Vulcan, — заявил гендиректор компании Боб Смит. — ULA является главным провайдером пусковых услуг для задач национальной безопасности, и мы рады стать частью их команды и этой миссии».

«Кажется это подготовка ко встрече Рогозина с главой NASA Брайденстайном», — сказал «Газете.Ru» Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, напомнив, что перед грядущей встречей Рогозин начал говорить о возможности выхода из совместного проекта лунной станции.

Эксперты отмечают, что подписание контракта произошло спустя четыре года после того, как компании впервые объявили о сотрудничестве в разработке двигателя BE-4.

Долгое время конкурентом BE-4 рассматривался двигатель AR1 компании Aerojet Rocketdyne, однако по ряду причин ставку сделали именно на BE-4. Компания Blue Origin ведет разработку ВЕ-4 начиная с 2011 года. Одной из главных особенностей ВЕ-4 является используемое топливо.

В отличие от традиционной пары кислород-водород, или кислород-керосин, ВЕ-4 работает на кислороде и метане.

Кроме того, он имеет лишь один турбонасосный агрегат, а не два, как у большинства двигателей. В 2017 году Бруно заявил, что в ULA ожидают завершения серии тестовых испытаний двигателя, чтобы принять решение. «Экономические факторы играют важную роль, и на первом месте сейчас технические риски», — заявил он тогда.

Первые огневые испытания компания провела в 2017 году, после чего постепенно ускоряла испытания. «Он работает хорошо, — заявил Смит в сентябре на конференции по спутникам в Париже. — Мы прошли через несколько сот секунд огневых испытаний, так что мы рады его прогрессу».

Однако в ULA пока хранят молчание по поводу того, когда там собираются начать приобретение двигателей, говоря про «скоро» или «очень скоро».

ULA — совместное предприятие государственных фирм Boeing и Lockheed Martin, альянс активно конкурирует с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска за осуществление государственных пусков в интересах национальной безопасности.

Однако уже много лет и в ближайшие годы альянс вынужден рассчитывать на поставку российских двигателей РД-180 при осуществлении этих пусков.

Поэтому выбор нового частного подрядчика — вопрос не только технический, но и в условиях отношений между США и Россией, но в большей степени политический.

И хотя решение о выборе подрядчика ожидалось давно, эксперты называют его важным. «Заявление, несмотря ни на что, важное, — считает американский эксперт космической отрасли Билл Остров. — Тот факт, что Blue Origin смогли обойти такую признанную компанию, как Aerojet … это важная победа для стартапа».

Вопрос с поставками в США российских двигателей РД-180 стал острой темой на фоне обострения отношений между странами весной 2014 года, после присоединения Крыма. Двигатели эти производятся НПО «Энергомаш» в Химках и покупаются Соединенными Штатами еще с 1990-х годов.

«Мы не сможем продолжать поставлять двигатели РД-180, если они будут использоваться США не в гражданских целях, а также не сможем продолжать регламентные работы по обслуживанию уже поставленных двигателей на территории США», — заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в середине мая 2014 года.

Впрочем, слова Рогозина тогда остались лишь угрозой — в сентябре того же года при помощи российского двигателя США вывели на орбиту секретный спутник CLIO, заказанный одной из спецслужб.