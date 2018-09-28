Инвестиции продолжают уходить

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Инвесторы на минувшей неделе продолжили выводить инвестиции с российского рынка. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за неделю чистый отток из фондов активов России составил $92,8 млн. Впрочем, его темпы несколько замедлились — неделей ранее инвесторы вывели около $110 млн. Эксперты отмечают, что это не самый худший результат, поскольку Россию поддерживает высокая цена на нефть.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 20 по 26 сентября составил порядка $90 млн против $110 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $40 млн против $30 млн неделей ранее, отмечается в обзоре главного стратега компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслава Смольянинова, основанного на данных EPFR Global.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки России со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетную неделю оказался нулевым против оттока $90 млн неделей ранее.

В облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $90 млн против $20 млн неделей ранее. Это рекордный приток за последние шесть недель. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался незначительный отток капитала, на предыдущей неделе отток из данной категории фондов составил $10 млн.

По словам господина Смольянинова, на прошлой неделе инвесторы выводили деньги из всех ключевых категорий фондов акций (ориентированные исключительно на Россию, региональные фонды и фонды GEM).

«Таким образом, отток капитала из российских акций продолжается практически беспрерывно уже 22 недели подряд, — добавляет он.— В то же время динамика оттока капитала была довольно умеренной в июле-сентябре, что позволило российскому рынку акций отыграть часть потерь в сентябре».

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, в целом это не самый худший результат. «Россия в этом плане не является абсолютным аутсайдером в числе стран БРИКС, переживающим существенные проблемы в связи с обратным перетоком капитала в пользу долларовых активов, — говорит он.— Хуже всего сейчас Турции, которую, в отличие от России, не поддерживает дорогая нефть, находящаяся на пиковых с начала кризиса 2014 года значениях».

По словам господина Антонова, если бы не цена нефти, вероятно, результат для России был бы значительно хуже, с учетом того, что на этой неделе ФРС предприняла очередной раунд повышения ставки до 2−2,25%, что сделает американские активы еще более привлекательными и ускорит отток капитала из развивающихся рынков. «Нельзя не отметить также, что определенную поддержку России оказывает сейчас и снижение рисков введения новых санкций со стороны США в отношении новых выпусков ОФЗ, которое нависает над рынком уже более года, — считает Алексей Антонов.— Объективно сейчас рублевые активы выглядят недооцененными и перепроданными в результате негативного влияния санкционного фактора, так что их покупка нерезидентами вполне имеет смысл, даже на фоне роста ставки в США».

Ранее Минфин США сообщил о нецелесообразности введения санкций в отношении госдолга в связи с тем, что это может нанести серьезный удар по мировой экономике, в которую Россия интегрирована значительно больше, чем изолированные Иран и КНДР.