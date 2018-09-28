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15:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Национальная цель»: правительство не знает, как победить бедность

Голикова ответила на слова Кудрина об уровне бедности в России.

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Источник: РИА "Новости"

Правительство не знает, как выполнить майский указ президента и сократить количество бедных в стране в два раза. По словам главы Счетной палаты, в России проживают более 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2018 году бедных стало меньше, однако поручение президента пока остается непосильной задачей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина, заявившего о высоком уровне бедности в стране. По ее словам, приведенные данные относятся к 2017 году, тогда как в этом году наметились оптимистичные тенденции.

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Ранее Кудрин заявил, что «за последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%». По итогам прошлого года, 13,2% населения или 19,3 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума. В 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, «несмотря на то, что мы видели экономический рост, и прогнозировалось повышение реальных доходов населения», — заявил глава СП.

«Безусловно, Алексей Леонидович приводил те показатели, которые характеризуют исполнение бюджета 2017 года. Действительно, к 2018 году показатели бедности были достаточно высокие, и ровно поэтому и в послании президента, и в указе президента от мая 2018 года снижение бедности в два раза было обозначено как национальная цель страны», — сказала Голикова.

По мнению Голиковой, тенденция на снижение уровня бедности в этом году неочевидная — необходимо проанализировать показатели третьего квартала 2018 года. Так, в первом полугодии 2018 года число бедных в России уменьшилось на 1,1 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«1,1 миллиона (человек — “Газета.Ru”) снижения, очевидно, связано с повышением уровня заработных плат, то есть с выполнением указанных задач, обозначенных указом 2012 года», — пояснила Голикова. По ее словам, положительное воздействие оказали и плановые индексации, и повышение МРОТ.

Планы правительства

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал майский указ, в котором ставится цель снижения уровня бедности вдвое. Срок исполнения — до 2024 года. До 1 октября этого года правительство должно представить президенту набор решений для реализации указа.

Инструментов для выполнения поручения президента по снижению бедности недостаточно, сказала Голикова по итогам заседания правительства в четверг 27 сентября. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем», а «реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта».

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«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — заявила Голикова.

Весной она отмечала, что реализация поручения будет зависеть от темпов роста российской экономики.

Финансовые ресурсы «под указ» на ближайшие три года были определены правительством на прошлой неделе, вместе с проектом федерального бюджета. Всего на национальные проекты и комплексный план расширения магистральной инфраструктуры правительство собирается потратить чуть более 13 трлн руб. до 2024 года. Пока бюджетом определены источники финансирования мер на 5,5 трлн руб. до 2021 года.

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что «борьба с бедностью не ограничивается только повышением зарплат или социальных пособий».

Премьер считает, что «уровень реальных доходов зависит и от развития транспортной сети, от того, существует ли реальная возможность быстро и недорого добраться до другого города, где есть хорошая работа».

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В следующем году правительство представит дополнительные предложения для снижения уровня бедности в России вдвое, заявила Голикова. «В настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту “Демография”, так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза», — сказала вице-премьер. В работе над проектом задействован не только социальный блок правительства, подчеркнула она.

Сколько бедных в стране

По данным Росстата, по итогам второго квартала этого года, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 18,8 млн человек или 12,8% от общей численности населения.

Размер прожиточного минимума для всего населения во втором квартале 2018 года составил 10 444 руб., для трудоспособных граждан — 11 280 руб. За аналогичный период прошлого года число бедных составляло 13,8%.

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Сокращению числа бедных способствовал рост зарплат — за январь-август номинальная зарплата выросла на 11%, реальная на 8,4%. В тоже время, реальные располагаемые денежные доходы населения в августе снизились на 0,9% в годовом исчислении, подсчитал Росстат. В этом году это первое падение. В целом в январе-августе доходы выросли на 2,2%.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что объем свободных денег у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб. В августе Росстат впервые в этом году зафиксировал падение реальных располагаемых доходов населения — на 0,9% к августу прошлого года.

Сокращение доходов произошло, несмотря на рост зарплат. По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем годом ранее.

В результате роста инфляции и снижения темпов повышения зарплат реальные располагаемые доходы могут снова уйти в минус. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2019 года рост экономики замедлится до 1,3% с 1,8% в этом году, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в первом квартале.

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