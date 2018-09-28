ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам

С 27 сентября вступили в силу поправки в закон, обязывающие банки на срок до двух рабочих дней блокировать карты и операции по переводу со счетов клиентов при возникновении подозрений о том, что операция совершена несанкционированно.

Первый — совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак — совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы. Третий признак — несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.