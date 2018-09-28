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17:36 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — ЦБ РФ опубликовал перечень признаков операций, совершенный без согласия клиента банка.

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Источник: AP 2018

С 27 сентября вступили в силу поправки в закон, обязывающие банки на срок до двух рабочих дней блокировать карты и операции по переводу со счетов клиентов при возникновении подозрений о том, что операция совершена несанкционированно.

Выявлять такие операции банки должны в соответствии с перечнем признаков, который ЦБ обнародовал в пятницу.

Всего таких признака три:

Первый — совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о случаях и попытках хищений. Второй признак — совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными устройства из базы. Третий признак — несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с данными об обычных для клиента транзакциях.

Замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на прошлой неделе сообщил «Интерфаксу», что внедрение в работу перечня признаков перевода средств без согласия владельца счета не вызовет трудностей у российских банков. По оценке Сычева, в обозначенных ЦБ признаках уже «обобщен опыт кредитных организаций по антифроду».

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