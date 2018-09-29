Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как провозить животных в электричках
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
30 врачей 5 часов героически спасали жизнь 8-летнему мальчику
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Реакция на российские С-300 в Сирии: США делают ответный ход
Всех сестер Хачатурян освободили в зале суда
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки
У Медведевой нет шансов против Загитовой?
«Локомотив» постарается прервать неудачную серию в РПЛ
Эмилия Кларк сделала стрижку как у Брэда Питта в 90-е
Леди Гага вышла в свет в платье королевы от Alexander McQueen
Мало 380 тысяч: Депутат Вера Ганзя жалуется на нехватку зарплаты
50-летний Пресняков плачет от поступка Подольской
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода»
Новое поколение внедорожника «Тигр»: подробности
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
02:31 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

«Харлей» побеждает в Европе — и не благодаря торговой войне

Производитель культовых мотоциклов из Милуоки ежедневно доказывает, что люди по ту сторону Атлантического океана с радостью готовы покупать американскую продукцию.

Наверх
Источник: AP 2018

Вилли Брейкманн мог купить мотоцикл «БМВ» — он удобен и недорог. Никто бы не удивился, если бы он купил отечественную, немецкую машину. Но вместо этого он выбрал «Харлей Дэвидсон». «Короля дорог». «В конечном счете, все дело в том, как он чувствуется», — сказал Брейкманн, 54-летний веб-разработчик, проживающий в Дортмунде, на северо-западе страны.

«Царь дорог» — это большой мотоцикл, по цене от 24 тысяч евро, длинный и низкий с культовым V-образным двигателем и двойной выхлопной трубой, чей громкий рык сделал «Харлей» знаменитым. Мотоцикл подходит как для длинных путешествий, так и для рассекания по широкополосным автомагистралям. Спустя годы, Брейкманн перекрасил его и добавил сиденье для жены.

«“БМВ” тоже удобный мотоцикл, — говорит он. — Но я всегда мечтал иметь “Харлей”».

Видео
Антикитайские пошлины бьют по самим США

В то время, как президент Дональд Трамп осуждает европейцев за ограничение торговли и нежелание покупать автомобили, произведенные в Детройте, производитель культовых мотоциклов из штата Милуоки ежедневно доказывает, что люди по ту сторону Атлантического океана с радостью покупают американскую продукцию. Один из крупнейших дилеров «Харлей» в Германии рассказывает, что продает до пятисот мотоциклов в год. Компания почти удвоила свою долю на немецком рынке за последние десять лет — до 6,4% в 2017 году с 3,3% в 2006-ом, — привлекая таких покупателей как Брейкманн, которые жаждут испытать американский дух свободы в сочетании с мощным двигателем.

Американской автомобильной промышленности, с другой стороны, повезло меньше. Таким брендам, как «Кадиллак» и «Крайслер», доля каждого из которых на немецком рынке составляет менее процента, не удалось пошатнуть доминирование «БМВ» и «Мерседеса».

Борьба за место под солнцем

Доля «Харлей Дэвидсона» на рынке Германии более чем удвоилась с 2005 года.

«Харлей Дэвидсон»: 6.4%

«БМВ»: 17.6%

«Хонда, Монтеса»: 12.3%

«КТМ»: 10.3%

«Пиаджио»: 9.10%

«Ямаха»: 7.4%

«Кавасаки»: 7.2%

«МБК»: 4.1%

Иные: 25.6%

Бренды мотоциклов, зарегистрированные в Германии в 2017 г.

С падением продаж в США европейский рынок стал настолько важен для «Харлея», что компания, не боясь гнева Трампа, объявила что собирается перенести производство заграницу, обходя ответные пошлины, принятые в ходе развязанной президентом торговой войны за поставки стали и алюминия.

Евросоюз собирается ввести 25% пошлину на американские мотоциклы в ответ Трампу.

Успех «Харлей Дэвидсона» в Европе доказывает способность американских компаний конкурировать и даже процветать там, не прибегая к торговым войнам, — если их продукт хорошего качества.

Компания создала обширную сеть дилерских центров и даже внесла некоторые коррективы в сам продукт, чтобы угодить европейским вкусам: мотоциклы стали более стройными, была добавлены дополнительная персонализация и Wi-Fi.

«Стратегия “Харлея” — учитывать местные предпочтения, оставаясь при этом характерно американским продуктом, — что радикально отличается от подхода “Кадиллака” и “Крайслера”, которые разрабатывают свои машины, не думая о европейском потребителе, — говорит Феликс Кюнер, автоаналитик PwC в Германии. — Европейцы предпочитают высокую производительность, столь характерную для немецкой техники».

Кроме того, немцы все еще используют в основном дизельное топливо, которое дешевле, чем бензин, а американские автомобили часто не имеют дизельных двигателей.

«Дженерал моторс» даже продала свои европейские отделения, в то время как «Форду» не удалось расшириться, а «Крайслер» использовал своего итальянского партнера «Фиат» в попытках проникнуть на рынок.

12 отделений «Кадиллака» справляются немного лучше: они продали 510 автомобилей в 2017 году по сравнению с 330 в 2016-м. В этом году они прогнозируют не меньшие продажи, чем в прошлом. Возможно, у компании получится вообще обойти проблему с дизельными двигателями. GM представит 20 новых электрических моделей, многие из них от фирмы «Кадиллак», к 2023 году, сказал Рене Крейс, пресс-секретарь «Кадиллак Европа».

Вместо того, чтобы винить производителей в проблемах, с которыми они сталкиваются в Европе, президент заявил, что причиной, по которой американские автомобили неконкурентоспособны, является европейская торговая политика.

«Харлей» появился в Европе сразу после Второй мировой войны. Американские солдаты ездили по Западной Германии на больших мотоциклах с двигателями в 45 кубических дюймов (примерно вдвое больше, чем у сегодняшних моделей), сказал Христиан Арнезедер, исполнительный директор «Харлей Дэвидсона» в центральной Европе. Те мотоциклы из американской армии были переориентированы для гражданского использования, как например модели WLA и WLC, «C» в названии последнего говорит о канадском происхождении.

Поколение спустя, в 1976-м, компания использовала наследие американских войск и открыла «Харлей Дэвидсон Германия».

«Те мотоциклы тогда ассоциировались с “ухабистыми” поездками», — говорит Георг Кирдорф, владелец одного из крупнейших дилерских салонов Германии в Кельне. Это означает ненадежность, результат того, что многие считают темным временем в истории «Харлея» под руководством конгломерата AMF Inc., более известного по производству шаров для боулинга, чем мотоциклов.

«Харлей Дэвидсон» увеличивает обороты в Германии

В Европе «Харлей» воссоздал сообщество владельцев, которое делает этот бренд таким популярным на домашней территории. Дилерские салоны предоставляют легкий доступ к услугам, активную рекламу и место для проведения встреч и авторалли. Прошлой весной салон в Потсдаме организовал мероприятие с американской музыкой, гамбургерами и хот-догами.

Читайте также
Старинное полотно или современный стрит-арт?

Новые владельцы мотоциклов получают бесплатное однолетнее членство в «Сообществе владельцев мотоцикла фирмы “Харлей”» — клубе, который спонсируется самой компанией. Более 95 тысяч людей посетили съезд в Праге в честь115 годовщины основания «Харлей Дэвидсон».

«Это европейское сообщество, — сказал Вул Райдер, президент независимого клуба “Джёрман “Харлей” райдерс”. — Мы тут все друзья».

Торстен Кнорр, президент клуба «“Харлей” клаб Дойчланд», недавно отправился на своем «Стрит глайде» — более простой версии оригинального, черно-серебренного «Харлея», — в пятнадцатидневное, 7200-километровое путешествие по Скандинавии. Он и пятеро его друзей доехали до мыса Нордкап в Норвегии, самой северной точки Европы, проехав через Полярный круг.

Погода была хорошей — кроме трех дней, когда в Швеции шел дождь. Несколько ночей они останавливались в клубах «Харлей Дэвидсон». И когда одному из их мотоциклов понадобился ремонт колес, они нашли местный дилерский центр.

«Людей подкупает мечта, — говорит 38-летний Кнорр. — Их подкупает идея свободной жизни, нон-конформизма, и желание владеть чем-то действительно особенным».

Элис Кантор, Bloomberg

 СМИ Китая: русские полны решимости пролить американскую кровь
Жизнь в России слаще, чем на Западе (Handelsblatt)
Россия начала поставки С-300 в Сирию
У Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики
Актрису пристыдили за декольте на слушаниях о домогательствах
Футболка со слоганом Burger King возмутила ФАС
Володин отреагировал на заявление о депутатской зарплате
ЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
Футбольную Европу ждет горячий уик-энд: анонс лучших матчей
Спорт
У Медведевой нет шансов против Загитовой? Олимпийская чемпионка победила на турнире в Германии с мировым рекордом
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Гагарина, Билан и рэперы: звезды на 20-летии канала MTV Российский MTV отметил юбилей грандиозным концертом в «Олимпийском»
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
А Ненависть к многодетным?! 453
Ваше Величество Светская жизнь - 6 252
Хатуль Мадан Друг моего друга, враг моего врага. 202
FishKa Посуточная аренда. 199
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь