Минфин прогнозирует ослабление курса рубля до 73,9 рублей за доллар до 2036 года

Как сказано в «Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года», в период 2021—2025 годов доллар будет торговаться примерно по 66,4 рубля. В 2026—2030 годах — по 71,1 рубля. В 2031—2035 годах почти по 74 рубля.
Нефть марки Urals, по прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021—2025 годов — 55,2 доллара, затем опустится до 52,2 доллара за баррель и снова подорожает в 2031—2035 годах до 54,9 доллара за баррель.
«Подавляющая часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеют низкую пороговую рентабельность (в диапазоне 10−30 долларов США за баррель). Сланцевая добыча в США рентабельна при ценах около 35−50 долларов США за баррель», — отметили специалисты ведомства.
Они напомнили о глубоководной добыче и получении ресурса из битумных песков Канады. Учитывая все эти факторы, высоких цен на нефть в ближайшие годы ожидать не стоит, полагают в Минфине.
Ранее в министерстве экономического развития РФ подтвердили прогноз по курсу рубля в районе 64 рублей за доллар к концу 2018 года. По словам главы ведомства, текущие колебания на рынке носят временный характер.