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02:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Илон Маск достиг договоренности по поводу обвинения в мошенничестве, которое выдвинула против него комиссия по ценным бумагам США.

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Источник: AP 2018

Согласно соглашению, господин Маск должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатить штраф размером $20 млн. При этом бизнесмен сохранит пост главного исполнительного директора компании, сообщает AFP со ссылкой на данные регулятора. Tesla также должна будет заплатить штраф в $20 млн.

Ранее регулятор подал против Илона Маска иск — чиновники посчитали, что он ввел в заблуждение инвесторов Tesla, поскольку бизнесмен допустил выкуп всех акций компании по высокой цене — $420 за бумагу. Комиссия по ценным бумагам усомнилась в правдивости этих планов и начала расследование. В свою очередь, в компании заявили, что «полностью уверены» в руководителе.

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