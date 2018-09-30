Илон Маск покинет пост главы совета директоров Tesla

Согласно соглашению, господин Маск должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатить штраф размером $20 млн. При этом бизнесмен сохранит пост главного исполнительного директора компании, сообщает AFP со ссылкой на данные регулятора. Tesla также должна будет заплатить штраф в $20 млн.

Ранее регулятор подал против Илона Маска иск — чиновники посчитали, что он ввел в заблуждение инвесторов Tesla, поскольку бизнесмен допустил выкуп всех акций компании по высокой цене — $420 за бумагу. Комиссия по ценным бумагам усомнилась в правдивости этих планов и начала расследование. В свою очередь, в компании заявили, что «полностью уверены» в руководителе.