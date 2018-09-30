Египет вышел на полное самообеспечение газом
Египет прекращает импорт газа
Египет прекращает импорт газа
Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик
Ранее переход на самообеспечение был запланирован на конец года, но его удалось ускорить за счет освоения новых месторождений. «Отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд), которые будут направлены на экономические реформы», — сказал министр.
Десять лет назад Египет не только полностью удовлетворял внутренний спрос на газ, но и экспортировал его в Израиль и Иорданию, но революция 2011 года и последовавшая за ней политическая и экономическая нестабильность вынудила правительство свернуть все геологоразведочные работы, что привело к дефициту газа на внутреннем рынке.