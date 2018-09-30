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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Египет вышел на полное самообеспечение газом

Египет прекращает импорт газа из-за рубежа в связи с переходом на полное самообеспечение, передает ТАСС со ссылкой на издание Al-Watan.

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Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла, решение о прекращении закупок сжиженного природного газа (СПГ) за рубежом «стало результатом четко продуманной стратегии, реализуемой в целях сокращения разрыва между производством и потреблением путем заключения около 80 соглашений с иностранными компаниями, что привело к открытию новых месторождений».

Ранее переход на самообеспечение был запланирован на конец года, но его удалось ускорить за счет освоения новых месторождений. «Отказ от импорта позволит сэкономить казне порядка 27 млрд египетских фунтов ($1,5 млрд), которые будут направлены на экономические реформы», — сказал министр.

Дальнейшая цель Египта — превратиться в региональный газовый центр.

Десять лет назад Египет не только полностью удовлетворял внутренний спрос на газ, но и экспортировал его в Израиль и Иорданию, но революция 2011 года и последовавшая за ней политическая и экономическая нестабильность вынудила правительство свернуть все геологоразведочные работы, что привело к дефициту газа на внутреннем рынке.

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