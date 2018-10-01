Утекает сквозь пальцы: что происходит с добычей золота в Забайкалье

Источник: РИА "Новости"

Около полумиллиарда долларов инвестируют китайская и индийская компании в разработку одного из Забайкальских золотодобывающих рудников — «Ключевского». Об этом сообщили в Минпромторге, в ближайшие годы там обещают создать до 2,5 тыс. рабочих мест. В обмен китайская компания получит право купить от 60% до 70% голосующих акций предприятия. В ведомстве убеждены, что сотрудничество с китайцами даст сильный толчок развитию экономики края. Между тем это не первая компания из Поднебесной, которая будет инвестировать в добычу золота в регионе. Что известно о сделке, самом «Ключевском» и интересе китайцев к забайкальским приискам — в материале «Известий».

Силами международного консорциума

Сделка готовилась давно. В 2016 году Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписал соглашение о разработке забайкальского золотого рудника «Ключевский» с международным консорциумом, в который вошли компании из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, в том числе с государственной золотодобывающей компанией из Китая China National Gold Corporation, индийской SUN Gold Ltd., южноафриканской TransAfrica Capital Limited и бразильским инвестиционным фондом Антонио де Моралеса. Целевая доля участия ФРДВ должна была составить до 15%.

В октябре 2017 года было сформировано соглашение между Москвой и Пекином о сотрудничестве по разработке месторождения.

По его условиям, китайская корпорация China National Gold Group Hong Kong Limited (крупнейшее государственное золотодобывающее предприятие страны) или ее «дочка» могли приобрести большинство голосующих акций забайкальского рудника — не менее 60% и не более 70% — у текущего владельца. Как следует из документа, им является другой участник созданного в 2016 году консорциума — дочернее предприятие индийской SUN Gold Ltd., зарегистрированное на Кипре.

В обмен на предоставление доступа к добыче золота Россия в свою очередь оговаривала использование оборудования отечественного производства (не меньше 40% от общей стоимости всего указанного в техническом проекте оборудования), а также создание рабочих мест для россиян. Правда, пополам с иностранцами: всего новых рабочих мест на руднике должно появиться около 3 тыс., российские граждане могут претендовать не менее чем на 50% из них. Производство ценного металла при этом должно вестись только на территории РФ.

В конце июля 2018-го документ, который разрабатывал Минпромторг, одобрил Совфед, в начале августа утвердил Владимир Путин.

От англичан до китайцев

Рудник «Ключевский» — одно из самых крупных месторождений золота в Забайкалье. Его открыли еще в начале прошлого столетия британские геологи. Вскоре после этого здесь начало работу Нерчинское золотопромышленное общество, однако уже в 1910-м рудник законсервировали — твердость породы, в которой находилось золото, затрудняла его добычу.

Вернулись к разработке месторождения уже в 1930-е, а в 1951-м оно считалось одним из самых больших в СССР. Примерно через год масштабные работы здесь в очередной раз прекратились, теперь уже на десятилетия.

Лежавшие ближе к поверхности пласты были выработаны, а разработка оставшихся требовала дорогостоящего оборудования. В конце концов рудник был признан убыточным. После этого население одноименного поселка неуклонно уменьшалось — если в 1959 году, по данным Всесоюзной переписи, здесь жили 3,8 тыс. человек, то в 2017 году насчитывалось только 1,2 тыс. жителей.

Рудник | Источник: РИА "Новости"

При этом, по оценкам профильного ресурса «Продрагметаллы», запасы собственно золота на прииске сегодня оцениваются в 57,5 т — больше, чем на других рудниках края.

В начале 2000-х владельцем предприятия стала компания ЗАО «Рудник Западная-Ключи», в 2014 было объявлено о планах возобновить добычу ценного металла, однако выработка в объемах, соответствующих планам, так и не началась. Возможно, по причине нехватки дорогостоящего оборудования. Тогда же, в середине 2010-х, начали говорить о возможном привлечении иностранных инвесторов — результатом этих дискуссий и стало создание консорциума и заключение соглашения 2017 года.

Ожидается, что участие китайских и индийских инвесторов позволит увеличить добычу драгметаллов до 6,5 т в год. При этом держателем лицензии и владельцем рудника, несмотря на все перестановки, по-прежнему должна остаться ЗАО «Рудник Западная-Ключи».

Нелегальные предприятия под землей

Забайкальский край вообще входит в число наиболее богатых полезными ископаемыми и драгметаллами регионов страны. Здесь, например, находятся крупнейшие запасы урана, железа, ванадия, серебра.

Золото в Забайкалье добывают с XVIII столетия, массово же открывать крупные прииски начали уже в середине XIX столетия. Всего в Забайкалье сегодня работают около 40 золотодобывающих компаний. При этом, по оценкам специалистов, в крае по-прежнему есть хорошие перспективы на открытие новых промышленных месторождений.

Однако история «Ключевского», который фактически оставался заброшенным долгие годы, — не исключение. На многих рудниках работы сегодня приостановлены: из-за высокой стоимости добычи предприятия банкротятся и консервируют прииски.

Одним из самых известных примеров стала история Дарасунского месторождения. Летом 2017 года сотрудники начали забастовку из-за невыплаты зарплаты, и собственник, АО «Южуралзолото», объявил о планах по его продаже. Об этом писали «Ведомости». Новым владельцем в результате стала компания «Урюмкан», уже работавшая в Забайкалье. Впрочем, смена собственника руднику не помогла — летом 2018 года шахтеры здесь и вовсе объявили голодовку. К этому моменту в поселке работала только одна шахта.

Генеральный директор «Урюмкана» Виталий Койдан тогда рассказал «Коммерсанту», что предприятие досталось им «в разрушенном состоянии», с устаревшим оборудованием.

В одной из штолен рудника | Источник: РИА "Новости"

«Из трех шахт работала только “Юго-Западная”. После пожара в 2006 году на шахте “Центральная” работы по восстановлению не производились. “Урюмкан” ведет работы по восстановлению шахты и откачке воды», — цитирует его слова издание.

У жителей образовавшихся у приисков поселков, подобных Вершино-Дарасунскому или Ключевскому, часто нет другого способа заработать себе на жизнь — и после того, как предприятия закрываются, они начинают спускаться в шахты нелегально. О подобных случаях на «Ключевском» «Известиям» найти информацию не удалось, однако на Вершино-Дарасунском месторождении они были зафиксированы еще в 2015 году.

«Люди там довольно успешно создают под землей целые предприятия, методом выщелачивания и другими способами добывают значительное количество золота. Правоохранительные органы на это закрывают глаза. Люди рискуют жизнями, ну и золото же принадлежит государству», — рассказывал журналистам краевой министр образования Анатолий Чумилин после командировки в район Вершино-Дарасунского.

Судьба старателя

Такая работа не только опасна для жизни, но и является уголовно наказуемой. Чтобы добывать золото, нужно получить лицензию — сделать это могут только большие компании. По действующему в России законодательству (процесс разведки, добычи и продажи золота регулирует федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях») деятельность частных старателей в стране запрещена. Запрет действует еще с 1954 года.

Несмотря на то что региональные (да и федеральные власти) знают о случаях нелегальной добычи золота фактически «ручным» способом, решить проблему с нелегальными старателями, особенно на законсервированных рудниках, до сих пор так и не удалось.

Как отмечается в материале портала «Золотодобыча», в закрытые шахты старателей гонит не только необходимость зарабатывать на жизнь, но и отсутствие реальной угрозы предусмотренного законом наказания: особенно в отдаленных населенных пунктах, всё существование в которых сосредоточено вокруг местных приисков.

Буровая установка в штольне золотоносного рудника | Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, в Вершино-Дарасунском, например, золото у старателей приобретают несколько «черных» скупщиков из числа местных жителей, а еще приезжающие на такие прииски китайцы и покупатели из Средней Азии. Они платят за драгоценный металл дороже односельчан (которые, впрочем, нередко перепродают добытое ими же), но всё равно меньше рыночной цены.

В мае 2018-го региональное издание «Заб.ру» опубликовало материал, в котором, со ссылкой на неназванных жителей поселка Вершино-Дарасунский, утверждалось, что в последнее время «нелегальное» золото из поселка в основном уходило на Кавказ.

Считается, что частично решить вопрос с легализацией деятельности местных жителей и добытого ими золота может помочь принятие так называемого закона «о вольном приносе», который позволит заниматься старательством индивидуальным предпринимателям. Законопроект впервые был внесен на рассмотрение Госдумы еще осенью 2010 года.

В этом случае там, где промышленная добыча становится слишком сложной или дорогостоящей, местные жители смогут добывать драгоценный металл собственными силами на вполне легальных основаниях и при этом должны будут платить в казну налог. Кроме того, благодаря ему любой гражданин страны получит право попытать счастья на специально выделенных для такой деятельности территориях.

Впрочем, за прошедшие почти 10 лет существенных подвижек в судьбе документа не произошло. О том, что его могут принять уже в ближайшее время, сообщалось летом 2017 года: как тогда уточнил губернатор Магаданской области Владимир Печеный, к этому моменту документ претерпел серьезные изменения. В том числе предлагалось установить запрет на использование техники и ограничить добычу 10 кг на один участок, однако деятельность старателей по-прежнему готовы были вывести в правовое поле. В конце 2017-го расширить права индивидуальных предпринимателей в сфере золотодобычи призвал сенатор от Забайкалья Степан Жиряков. На данный момент документ так и не был принят.

Китайская золотая империя

Зато к заброшенным предприятиям стали присматриваться золотодобытчики из соседнего Китая, готовые в том числе вкладываться в покупку дорогостоящего оборудования, необходимого для добычи золота на больших глубинах или из твердых пород.

В самой Поднебесной к добыче драгоценного металла активное внимание стали проявлять в начале 2000-х годов.

Пытаясь простимулировать местные компании, китайское правительство существенно упростило законы, регулирующие работу золотодобывающих компаний внутри страны (в частности, всё добытое золото больше не требовалось в обязательном порядке продавать в Народный банк Китая).

По данным специализированного портала USA Gold, с 2007-го страна лидировала в мире по объемам добываемого золота, постепенно наращивая их: с 275 т в 2007 году до 440 т в 2017-м. При этом спрос существенно превышал предложение — в 2014-м году ТАСС со ссылкой на Financial Times сообщил, что страну признали крупнейшим в мире потребителем золота. Спрос на драгметалл в КНР составил почти 1,2 тыс. т — это почти в четыре раза больше, чем существовавшие на тот момент показатели добычи.

Работники рудника направляются в штольню | Источник: РИА "Новости"

В обзоре китайского рынка, составленном Всемирным золотым советом (организацией, объединяющей крупнейшие компании в этом секторе с конца 1980-х годов) еще в 2010 году, интерес к золоту в стране объяснялся двумя факторами — желанием крупных компаний и правительства инвестировать в «вечные» ценности, чтобы обезопасить себя на случай очередного кризиса, а также стремлением рядовых граждан Китая к роскоши на фоне общего роста уровня жизни в стране.

Сейчас страна конкурирует с Индией за звание крупнейшего в мире потребителя золота, и, вероятнее всего, спрос по-прежнему будет превышать предложение со стороны предприятий, работающих на территории Китая.

Хотя в документе Всемирного золотого совета отмечалось, что разрабатывать собственные месторождения КНР выгоднее, чем импортировать драгоценный металл, еще с 2016 года страна стала активно закупать золото в других странах, в том числе в России. Летом 2018 года стало известно, что объемы добычи внутри КНР снизились почти на 8%, в то время как импорт золота вырос — сразу на 74,9%.

Пограничные прииски

Вероятнее всего, в России речь уже некоторое время идет не только о покупке драгметалла подданными Поднебесной (в том числе на «черном» рынке), но и об их участии в самом процессе добычи.

Дело в том, что к 2010 году, несмотря на общую либерализацию, в Китае запретили добычу золота россыпным способом и ликвидировали последние нелегальные прииски.

Они находились в тайге, недалеко от границы с Забайкальским краем. Не исключено, что часть оказавшегося вне закона оборудования тогда переправили в Россию и продолжили использовать на приисках, расположенных на приграничных территориях.

В начале сентября этого года, почти за две недели до того, как в Минпромторге объявили о предстоящих инвестициях со стороны китайских и индийских партнеров, региональное издание Заб.ру со ссылкой на региональное отделение ФСБ России сообщило, что пограничники ведомства зафиксировали резкое увеличение правонарушений, связанных с незаконным пересечением границы. Речь шла о китайских гражданах, работающих на местных золотых приисках. Все они являлись сотрудниками компаний со вполне обычными российскими названиями.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России проверяют документы у граждан Китая, работающих на руднике | Источник: ФСБ

«Если раньше на приисках ООО “Читинская золотодобывающая компания” и ООО “Три кита” работали исключительно наши соотечественники, то в этом году их сменили китайские рабочие, как правило, не имеющие разрешений на пребывание в пограничной зоне. Только с начала лета 85 иностранных работников этих компаний были привлечены к административной ответственности», — цитирует издание сообщение ФСБ России по Забайкальскому краю.

Проверка, проведенная еще на одном прииске, в районе пади Хайлайстуй, также показала, что 18 из 24 работников из Китая находились на предприятии незаконно. Им пришлось покинуть приграничную территорию. Кроме того, нарушителям выписали штрафы. Их общая сумма составила 16,4 тыс. рублей: можно предположить, что это не самые большие деньги по меркам компаний, занятых на добыче драгметаллов.

При этом китайские сотрудники на предприятиях, расположенных в приграничной зоне, оказались неслучайно. Как сообщает издание «Вести Якутии» со ссылкой на данные системы электронного документооборота СБИС, и «Читинская золотодобывающая компания», и «Три кита» в действительности принадлежат гражданам Китая.

«По данным системы электронного документооборота СБИС, компании ООО “Читинская золотодобывающая компания” учреждена господином Хэ Чаодун. ООО “Три кита” принадлежит трем гражданам Китая — Сян Сылун (40 %), Шань Цинфэн (40 %), Бао Маолинь (20 %)», — отмечается на сайте издания.