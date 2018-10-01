Бензин дорожать не будет: цены застыли до конца года

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До конца 2018 года бензин и дизельное топливо дорожать не будут. Такой прогноз содержится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. Согласны с предположениями Банка России и в Минэкономразвития. Сохранению стоимости топлива будут способствовать принятые правительством меры, расширение объемов биржевых продаж и соблюдение крупными нефтяными компаниями договоренностей по заморозке цен. Однако эксперты отмечают, что розничные продавцы бензина и дизеля сейчас работают себе в убыток, а с нового года цены могут вырасти из-за увеличения акцизов и налогового маневра в нефтяной отрасли.

Заметного увеличения темпов роста цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке в 2018 году не будет.

Этому способствует временное снижение акцизов на бензин и дизель, а также возможная мера правительства по повышению пошлин на нефтепродукты, если компании нарушат договоренности по заморозке розничных цен.

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Нефтяные корпорации соблюдают это условие, отмечается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике, с которым ознакомились «Известия». Также на стабилизацию стоимости топлива повлияло увеличение его биржевых продаж, отмечается в документе.

В Минэкономразвития согласны с прогнозом регулятора о том, что топливо не будет дорожать до конца года. В министерстве «Известиям» напомнили, что в апреле-июне бензин и дизель подорожали на 8,9% и 8,5%. Это внесло совокупный вклад в инфляцию в размере 0,37 процентных пунктов.

Однако уже в августе в среднем по России стоимость бензина снизилась на 0,3%, свидетельствуют данные Росстата. В 30 регионах он подешевел на 0,4%. Цена на дизель в августе опустилась на 0,1%. В целом по стране в конце лета бензин стоил 43,27 рубля за литр, дизель — 44,53 рубля за литр.

Нефтяные компании действительно заморозили цены, однако независимая розница находится в тяжелом состоянии, отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, оптовые цены на нефтепродукты растут, а из-за того, что они не повышаются на заправках, компании несут убытки. Эксперт напомнил, что сниженные 1 июля акцизы будут увеличены с 1 января.

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В следующем году возможен рост цен, поскольку будет введена новая система ценообразования, пояснил заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев. Она связана с отменой экспортных пошлин, увеличением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и появлением системы субсидий для нефтеперерабатывающих заводов. В связи с тем, что это новый механизм, скорее всего, будет наблюдаться рост цен на три-четыре рубля, прогнозирует эксперт.

В пресс-службах крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», «Лукойла», «Татнефти» и «Сургутнефтегаза — не ответили на вопросы «Известий» о ценах на топливо. В пресс-службе ФАС также не прокомментировали прогноз ЦБ и Минэкономразвития.

К резкому скачку цен на бензин и дизельного топливо привел пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета, из-за чего вырос вывоз на экспорт сырой нефти, отмечал ранее президент Владимир Путин.

Сейчас так называемый топливный кризис нивелирован действиями правительства, заявлял в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума министр энергетики Александр Новак.