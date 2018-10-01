Пиво на ночь употребят против санкций

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минпромторг, которому уже пришлось смягчить задуманные серьезные преференции для структур Олега Дерипаски в автопроме, не оставляет попыток помочь ему радикальными мерами. На этот раз инициатива чиновников благоприятна не только для структур бизнесмена, но и для его контрагентов, зато идет вразрез с госполитикой в области здорового образа жизни. Минпромторг предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице и ночью. Пивовары предсказуемо поддерживают идею, но против выступает ФАС, где говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары. При этом бизнес Олега Дерипаски если и выиграет, то немного и косвенно.

В распоряжении «Ъ» оказался законопроект Минпромторга с поправками к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Документ предлагает снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках и т. д. ). Также законопроект отменяет запрет на торговлю такой продукцией ночью.

Свои предложения Минпромторг разработал как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности, указано в пояснительной записке к законопроекту: «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса».

Управление контроля зарубежных активов Минфина США 6 апреля внесло Олега Дерипаску и единственного в России производителя алюминия «Русал» в SDN-список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны. В Минпромторге считают, что реализация норм законопроекта будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

Самая главная задача — нам вместе с «Русалом» создать мощные центры по переработке первичного алюминия. Денис Мантуров глава Минпромторга, о поддержке бизнеса Олега Дерипаски в интервью «РИА Новости» 29 июня

В Минпромторге и «Русале» не ответили на запрос «Ъ». Зато об инициативе министерства знает глава контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Предложения обсуждались на прошлой неделе с представителями заинтересованных отраслей, сообщили два источника «Ъ», близкие к участникам встречи.



Это не первая попытка министерства поддержать «Русал» и другие бизнесы Олега Дерипаски за счет резких изменений правил игры на смежных рынках, в том числе с ущемлением интереса их участников. Профильному вице-премьеру Дмитрию Козаку даже пришлось указать Минпромторгу на излишнее рвение, попросив исполнить соответствующие поручения согласно их формулировкам, а не избыточно.

На этот раз идея министерства не вызовет протеста у контрагентов, поскольку будет только способствовать росту их продаж. Однако она идет вразрез с политикой государства по поддержанию здоровья граждан и может ущемить интересы других участников рынка тары.

Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в РФ с 2013 года. До этого через такие точки реализовывалось около 20% пива. После запрета порядка 40% объема перешло в другие каналы продаж, 50% осталось в точках, которые перепрофилировались в стационарные, чистые потери составили 10%.

По данным «Infoline-Аналитики», с 2013 года в России из 65 тыс. нестационарных объектов торговли закрылось более 35 тыс., более 15 тыс. стали стационарными.

Производителей пива инициатива Минпромторга обрадовала. По словам вице-президента по корпоративным отношениям «Балтики» Алексея Кедрина, это стало бы шагом в сторону устранения «неэффективных и избыточных механизмов регулирования отрасли».



В AB InBev Efes не ждут бурного роста продаж, но готовы инвестировать в развитие новых каналов сбыта.

Новость В России могут установить минимальную цену на пиво

«При отмене запрета на реализацию пива в алюминиевой таре ночью рост продаж может составить около 1%, — говорит директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.— Разрешение продаж в нестационарной рознице даст более заметный эффект». Сейчас на алюминиевую банку и стеклянную бутылку приходится по 25% продаваемого в России пива, на ПЭТ-тару — 37%, остальные 13% — это кеги и некоторые другие виды упаковки (данные участников рынка).



Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов отмечает, что раньше власти для поддержки алюминиевой отрасли, напротив, хотели ужесточить регулирование пива, запретив его продажи в ПЭТ-таре, и «хорошо, если повестка изменилась». По его мнению, власти могли бы пойти еще дальше и снизить акциз на пиво в алюминиевой банке. Глава центра развития потребительского рынка школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев считает, что новое предложение Минпромторга устроило бы и пивоваров, и производителей алюминия. Однако господин Мишеловин заявил «Ъ», что ФАС выступит против. «Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес», — сказал он.

При этом трактовать идею чиновников как прямую поддержку «Русала» сложно. Алюминиевые банки в РФ выпускает американская Ball на трех заводах. До 2008 года ее Всеволожский завод входил в компанию «Ростар», которая принадлежала «Русалу», а позже En+ Group Олега Дерипаски, но в 2008 году была продана английской Rexam. Последнюю в 2016 году поглотила Ball. Актуальные мощности заводов Ball, их объемы выпуска и закупок у «Русала» стороны не раскрывают. Rexam оценивала свою выручку на рынке РФ в 2013 году в £242 млн — около $390 млн по курсу на тот момент. По оценке «Ъ», мощность российских заводов на момент сделки «Русала» и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно примерно 60 тыс. тонн алюминия (для сравнения: «Русал» в 2017 году выпустил 3,7 млн тонн металла), с момента сделки часть производств закрыта, а другие работают не на полную мощность.



Олег Трутнев, Анатолий Джумайло