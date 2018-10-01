Пиво на ночь употребят против санкций
Минпромторг готов помочь Олегу Дерипаске льготами для алюминиевых банок.
Минпромторг готов помочь Олегу Дерипаске льготами для алюминиевых банок.
Минпромторг, которому уже пришлось смягчить задуманные серьезные преференции для структур Олега Дерипаски в автопроме, не оставляет попыток помочь ему радикальными мерами. На этот раз инициатива чиновников благоприятна не только для структур бизнесмена, но и для его контрагентов, зато идет вразрез с госполитикой в области здорового образа жизни. Минпромторг предлагает снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице и ночью. Пивовары предсказуемо поддерживают идею, но против выступает ФАС, где говорят об ущемлении интересов производителей других видов тары. При этом бизнес Олега Дерипаски если и выиграет, то немного и косвенно.
В распоряжении «Ъ» оказался законопроект Минпромторга с поправками к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Документ предлагает снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах (киосках, ларьках
Управление контроля зарубежных активов Минфина США 6 апреля внесло Олега Дерипаску и единственного в России производителя алюминия «Русал» в
Самая главная задача — нам вместе с «Русалом» создать мощные центры по переработке первичного алюминия.
В Минпромторге и «Русале» не ответили на запрос «Ъ». Зато об инициативе министерства знает глава
Это не первая попытка министерства поддержать «Русал» и другие бизнесы Олега Дерипаски за счет резких изменений правил игры на смежных рынках, в том числе с ущемлением интереса их участников. Профильному
Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в РФ с 2013 года. До этого через такие точки реализовывалось около 20% пива. После запрета порядка 40% объема перешло в другие каналы продаж, 50% осталось в точках, которые перепрофилировались в стационарные, чистые потери составили 10%.
Производителей пива инициатива Минпромторга обрадовала. По словам
В AB InBev Efes не ждут бурного роста продаж, но готовы инвестировать в развитие новых каналов сбыта.
«При отмене запрета на реализацию пива в алюминиевой таре ночью рост продаж может составить около 1%, — говорит директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.— Разрешение продаж в нестационарной рознице даст более заметный эффект». Сейчас на алюминиевую банку и стеклянную бутылку приходится по 25% продаваемого в России пива, на
Директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов отмечает, что раньше власти для поддержки алюминиевой отрасли, напротив, хотели ужесточить регулирование пива, запретив его продажи в
При этом трактовать идею чиновников как прямую поддержку «Русала» сложно. Алюминиевые банки в РФ выпускает американская Ball на трех заводах. До 2008 года ее Всеволожский завод входил в компанию «Ростар», которая принадлежала «Русалу», а позже En+ Group Олега Дерипаски, но в 2008 году была продана английской Rexam. Последнюю в 2016 году поглотила Ball. Актуальные мощности заводов Ball, их объемы выпуска и закупок у «Русала» стороны не раскрывают. Rexam оценивала свою выручку на рынке РФ в 2013 году в £242 млн — около $390 млн по курсу на тот момент. По оценке «Ъ», мощность российских заводов на момент сделки «Русала» и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно примерно 60 тыс. тонн алюминия (для сравнения: «Русал» в 2017 году выпустил 3,7 млн тонн металла), с момента сделки часть производств закрыта, а другие работают не на полную мощность.
Олег Трутнев, Анатолий Джумайло