Убытки авиаторов пошли на взлет
Рост цен на топливо подкосил даже международные направления.
Рост цен на топливо подкосил даже международные направления.
Российские авиакомпании
По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в первом полугодии общий убыток российских авиакомпаний достиг 40,2 млрд руб., более чем вдвое превысив результат того же периода 2017 года. Причем к уже привычным потерям на внутренних линиях (37,1 млрд руб., на 49% больше первого полугодия 2017 года) впервые добавился отрицательный результат на международных маршрутах — 2,9 млрд руб.
Если в 2017 году часть перевозчиков выходила на безубыточность после низкого зимнего сезона уже в мае, то в 2018 году
Авиакомпании подтверждают данные АЭВТ. В S7 уточнили, что доля топлива в расходах достигла 30%: «Вместе с затратами на парк, номинированными в валюте, получается, что постоянно увеличивается половина расходов». При этом компенсировать рост расходов за счет тарифов на авиабилеты в текущей экономической ситуации невозможно, подчеркивают в S7. «Это получится, только если вырастут доходы населения или с рынка уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или банкротств», — подтверждает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
В АЭВТ также говорят о том, что авиаторы продолжают сдерживать тарифы для сохранения пассажиропотока: в первом полугодии расходы на пассажира выросли на 10%, до 9,4 тыс. руб., а доходы — только на 6%, до 8,2 тыс. руб. Удельный вес затрат на топливо, по данным АЭВТ, вырос с 23% до 26%.
По статистике Росавиации, в январе—августе крупнейшие авиакомпании перевезли 77,2 млн человек (рост на 10,3%), из них 31,4 млн (рост 10,3%) — пассажиры международных линий и 45,8 млн человек — внутренних (рост 9,7%). «Но восстановительный рост международных перевозок закончился, так и не приблизившись к докризисному уровню 2014 года, — отмечает президент АЭВТ Владимир Тасун.— С учетом возникших убытков в этом сегменте остается неясным, хватит ли перевозчикам денежного запаса, чтобы безболезненно пережить предстоящий низкий сезон».
Правительство же пока не решило, выделит ли оно 22,5 млрд руб. для компенсации высоких цен на авиакеросин. Опрошенные «Ъ» компании считают оптимальным решением повышение возвратного акциза на авиатопливо. Сейчас компании получают его с коэффициентом 2,08, то есть фактически субсидия составляет 3 тыс. руб. на тонну. Некоторые игроки пытаются решить проблему в двусторонних переговорах с нефтекомпаниями. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил на прошлой неделе, что обсуждает скидки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», но даже это «стратегически не компенсирует подорожание». Расходы «Аэрофлота» на топливо за полгода выросли на 38,5%, до 77,8 млрд руб., и компания оценивает выпадающие доходы в 28 млрд руб. По данным «Ъ», «Аэрофлоту» пока не удалось договориться с нефтяниками. В авиакомпании, «Роснефти» и «Газпром нефти» отказались от комментариев.
«Никакими искусственными мерами невозможно на протяжении длительного времени поддерживать воздушный транспорт, если он работает на экономически необоснованных низких тарифах», — согласен с авиаторами глава Infomost Борис Рыбак. Он подчеркивает, что ценовая политика авиакомпаний должна учитывать риски изменения ситуации на рынке, отмечая, что американские авиакомпании, находившиеся 15 лет в кризисе после событий 11 сентября, смогли решить проблемы, картельно повысив цены на билеты и уменьшив провозные емкости.
Елизавета Кузнецова