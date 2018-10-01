Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В джунглях Вьетнама нашли пропавшего 47 лет назад летчика СССР
Снег и лед на дорогах России. Росавтодор предупреждает
Андрей Малахов раскрыл секреты воспитания сына
Глава Сербии попросит совета у Путина после случившегося в стране
Эмма Стоун и Дженнифер Лоуренс блистали в роскошных платьях
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
СМИ: У Порошенко наболело – врал, да правду сказал
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Божена Рынска вышла замуж: гостей удивило поведение жениха
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
Проведя 3 мес. в РФ, Киану Ривз опроверг популярный миф о русских
Как выглядела жена Порошенко на встрече с Трампом
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Когда в квартирах станет тепло?
С октября изменятся правила регистрации авто
БелАЗ готовится построить очередной мегасамосвал
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
8Находка десятилетия
10:29 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Убытки авиаторов пошли на взлет

Рост цен на топливо подкосил даже международные направления.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в первом полугодии впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях. Общий убыток отрасли удвоился и достиг 40 млрд руб., так как компании, несмотря на рост расходов, не повышают цены в конкурентной борьбе. Пока правительство продолжает искать в бюджете 22,5 млрд руб. на компенсацию затрат на керосин, перевозчики видят решение в увеличении возвратного акциза на топливо.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в первом полугодии общий убыток российских авиакомпаний достиг 40,2 млрд руб., более чем вдвое превысив результат того же периода 2017 года. Причем к уже привычным потерям на внутренних линиях (37,1 млрд руб., на 49% больше первого полугодия 2017 года) впервые добавился отрицательный результат на международных маршрутах — 2,9 млрд руб.

Если в 2017 году часть перевозчиков выходила на безубыточность после низкого зимнего сезона уже в мае, то в 2018 году из-за опережающего роста расходов — только в конце июня, уточнили в АЭВТ. Общие расходы перевозчиков увеличились на 22,1%, до 645,3 млрд руб., а доходы — только на 18,5%, до 604,4 млрд руб. Основной вклад в затраты внес авиакеросин — расходы на него выросли на 40,1%, до 167 млрд руб. По итогам года речь пойдет о дополнительных 75−80 млрд руб. затрат, ожидают в АЭВТ.

Цены на авиакеросин резко выросли весной из-за роста цен на нефть и ослабления рубля. В России рост биржевых цен составил 31,1%, до 47,2 тыс. руб. за тонну, в регионе Европа и страны СНГ, согласно мониторингу IATA, на середину сентября топливо подорожало на 30%, в Северной Америке — на 24%, в Латинской и Центральной Америке — на 27,2%, на Ближнем Востоке и в Африке — на 33%.

Авиакомпании подтверждают данные АЭВТ. В S7 уточнили, что доля топлива в расходах достигла 30%: «Вместе с затратами на парк, номинированными в валюте, получается, что постоянно увеличивается половина расходов». При этом компенсировать рост расходов за счет тарифов на авиабилеты в текущей экономической ситуации невозможно, подчеркивают в S7. «Это получится, только если вырастут доходы населения или с рынка уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или банкротств», — подтверждает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В АЭВТ также говорят о том, что авиаторы продолжают сдерживать тарифы для сохранения пассажиропотока: в первом полугодии расходы на пассажира выросли на 10%, до 9,4 тыс. руб., а доходы — только на 6%, до 8,2 тыс. руб. Удельный вес затрат на топливо, по данным АЭВТ, вырос с 23% до 26%.

Новость
Авиационный керосин вернут под контроль государства

По статистике Росавиации, в январе—августе крупнейшие авиакомпании перевезли 77,2 млн человек (рост на 10,3%), из них 31,4 млн (рост 10,3%) — пассажиры международных линий и 45,8 млн человек — внутренних (рост 9,7%). «Но восстановительный рост международных перевозок закончился, так и не приблизившись к докризисному уровню 2014 года, — отмечает президент АЭВТ Владимир Тасун.— С учетом возникших убытков в этом сегменте остается неясным, хватит ли перевозчикам денежного запаса, чтобы безболезненно пережить предстоящий низкий сезон».

Правительство же пока не решило, выделит ли оно 22,5 млрд руб. для компенсации высоких цен на авиакеросин. Опрошенные «Ъ» компании считают оптимальным решением повышение возвратного акциза на авиатопливо. Сейчас компании получают его с коэффициентом 2,08, то есть фактически субсидия составляет 3 тыс. руб. на тонну. Некоторые игроки пытаются решить проблему в двусторонних переговорах с нефтекомпаниями. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил на прошлой неделе, что обсуждает скидки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», но даже это «стратегически не компенсирует подорожание». Расходы «Аэрофлота» на топливо за полгода выросли на 38,5%, до 77,8 млрд руб., и компания оценивает выпадающие доходы в 28 млрд руб. По данным «Ъ», «Аэрофлоту» пока не удалось договориться с нефтяниками. В авиакомпании, «Роснефти» и «Газпром нефти» отказались от комментариев.

«Никакими искусственными мерами невозможно на протяжении длительного времени поддерживать воздушный транспорт, если он работает на экономически необоснованных низких тарифах», — согласен с авиаторами глава Infomost Борис Рыбак. Он подчеркивает, что ценовая политика авиакомпаний должна учитывать риски изменения ситуации на рынке, отмечая, что американские авиакомпании, находившиеся 15 лет в кризисе после событий 11 сентября, смогли решить проблемы, картельно повысив цены на билеты и уменьшив провозные емкости.

Елизавета Кузнецова

 Россиян ждут "сытые" времена
Как бывшие россияне встречают старость за рубежом
Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива ночью
В британской разведке пожалели о помощи Путину в 2000-м году
Опубликовано видео момента гибели Захарченко
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
Минэкономразвития разделило недвижимое и движимое имущество
Определен регион России с наибольшим числом сторонников ЗОЖ
В России создают артиллерийский комплекс «Набросок»
Спорт
Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала» Футболист был недоволен преследованием налоговой службы Испании, а также "предательством" со стороны президента "Реала" Флорентино Переса
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха В них бурлит горячая кровь, и потому, даже разменяв пятый десяток, эти актрисы выглядят и ведут себя так, словно им всегда 18, и по-прежнему соглашаются на роли роковых красоток
Недвижимость
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
Назван самый свадебный город России
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
9 свежих идей для оформления комнаты разнополых детей
Горячие темы на «Детях»
Нина Актеры одной роли. 228
Анна Гальцова Перетерпеть? Или все таки что-то предпринять 121
Кристина топ 10 имен 94
~Анастасия~ Клуб планирующих беременность в октябре 2018 88
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь