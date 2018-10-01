Убытки авиаторов пошли на взлет

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в первом полугодии впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях. Общий убыток отрасли удвоился и достиг 40 млрд руб., так как компании, несмотря на рост расходов, не повышают цены в конкурентной борьбе. Пока правительство продолжает искать в бюджете 22,5 млрд руб. на компенсацию затрат на керосин, перевозчики видят решение в увеличении возвратного акциза на топливо.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в первом полугодии общий убыток российских авиакомпаний достиг 40,2 млрд руб., более чем вдвое превысив результат того же периода 2017 года. Причем к уже привычным потерям на внутренних линиях (37,1 млрд руб., на 49% больше первого полугодия 2017 года) впервые добавился отрицательный результат на международных маршрутах — 2,9 млрд руб.



Если в 2017 году часть перевозчиков выходила на безубыточность после низкого зимнего сезона уже в мае, то в 2018 году из-за опережающего роста расходов — только в конце июня, уточнили в АЭВТ. Общие расходы перевозчиков увеличились на 22,1%, до 645,3 млрд руб., а доходы — только на 18,5%, до 604,4 млрд руб. Основной вклад в затраты внес авиакеросин — расходы на него выросли на 40,1%, до 167 млрд руб. По итогам года речь пойдет о дополнительных 75−80 млрд руб. затрат, ожидают в АЭВТ.

Цены на авиакеросин резко выросли весной из-за роста цен на нефть и ослабления рубля. В России рост биржевых цен составил 31,1%, до 47,2 тыс. руб. за тонну, в регионе Европа и страны СНГ, согласно мониторингу IATA, на середину сентября топливо подорожало на 30%, в Северной Америке — на 24%, в Латинской и Центральной Америке — на 27,2%, на Ближнем Востоке и в Африке — на 33%.

Авиакомпании подтверждают данные АЭВТ. В S7 уточнили, что доля топлива в расходах достигла 30%: «Вместе с затратами на парк, номинированными в валюте, получается, что постоянно увеличивается половина расходов». При этом компенсировать рост расходов за счет тарифов на авиабилеты в текущей экономической ситуации невозможно, подчеркивают в S7. «Это получится, только если вырастут доходы населения или с рынка уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или банкротств», — подтверждает президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.



В АЭВТ также говорят о том, что авиаторы продолжают сдерживать тарифы для сохранения пассажиропотока: в первом полугодии расходы на пассажира выросли на 10%, до 9,4 тыс. руб., а доходы — только на 6%, до 8,2 тыс. руб. Удельный вес затрат на топливо, по данным АЭВТ, вырос с 23% до 26%.

Новость Авиационный керосин вернут под контроль государства